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Экономика

Четыре новых производства откроются в Тюменской области

Ведомости

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области в рамках промышленно-энергетического форума TNF подписало соглашения об организации четырех новых производств на территории региона. Об этом сообщило информагентство SM.News Тюмень.

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Предприятия запустят в Богандинском индустриальном парке и промышленном технопарке ДСК 500. Компания «ТПР-сервис» будет заниматься реверсивным инжинирингом, «Геотек» –  сейсморазведочной деятельностью, «МСтрой» – цифровыми продуктами в нефтепромышленной отрасли.

Также, по информации РБК, «Газпром нефть» откроет в Тюменской области первый филиал инжинирингового центра «Кронштадт». Производство будет специализироваться на выпуске запчастей, деталей и компонентов для зарубежного оборудования.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках Промышленно-энергетического форума TNF заявил, что количество участников регионального Нефтегазового кластера может увеличится до 150 к концу 2023 г.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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