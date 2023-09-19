Четыре новых производства откроются в Тюменской области
Агентство инфраструктурного развития Тюменской области в рамках промышленно-энергетического форума TNF подписало соглашения об организации четырех новых производств на территории региона. Об этом сообщило информагентство SM.News Тюмень.
Предприятия запустят в Богандинском индустриальном парке и промышленном технопарке ДСК 500. Компания «ТПР-сервис» будет заниматься реверсивным инжинирингом, «Геотек» – сейсморазведочной деятельностью, «МСтрой» – цифровыми продуктами в нефтепромышленной отрасли.
Также, по информации РБК, «Газпром нефть» откроет в Тюменской области первый филиал инжинирингового центра «Кронштадт». Производство будет специализироваться на выпуске запчастей, деталей и компонентов для зарубежного оборудования.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках Промышленно-энергетического форума TNF заявил, что количество участников регионального Нефтегазового кластера может увеличится до 150 к концу 2023 г.