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«Русснефть» на 5,3% сократит добычу нефти

Ведомости

Компания «Русснефть» сократит добычу нефти на 5,3% до 6,4 млн тонн из-за решений ОПЕК+ по снижению производства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой главу компании Евгения Толочека.

В кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF Толочек также рассказал, что считает текущую цену нефти комфортной. По его словам, стоимость российской нефти марки Urals сейчас находится на уровне около $72 за баррель.

1 сентября Толочек назвал причины сокращения инвестиционной программы «Русснефти» и перехода к режиму экономии в начале 2023 г. Среди них – рост дисконта между марками нефти Brent и Urals и снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Несмотря на все кризисы, до конца года компания планирует построить около 70 скважин с дополнительной добычей 520 000 т нефти.

4 июня стало известно, что участники соглашения ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти до 40,46 млн барр. в сутки с 2024 г. По соглашению, Россия должна скорректировать добычу нефти до 9,828 млн барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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