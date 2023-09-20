«Русснефть» на 5,3% сократит добычу нефти

1 сентября Толочек назвал причины сокращения инвестиционной программы «Русснефти» и перехода к режиму экономии в начале 2023 г. Среди них – рост дисконта между марками нефти Brent и Urals и снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Несмотря на все кризисы, до конца года компания планирует построить около 70 скважин с дополнительной добычей 520 000 т нефти.