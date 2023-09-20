«Русснефть» на 5,3% сократит добычу нефти
В кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF Толочек также рассказал, что считает текущую цену нефти комфортной. По его словам, стоимость российской нефти марки Urals сейчас находится на уровне около $72 за баррель.
1 сентября Толочек назвал причины сокращения инвестиционной программы «Русснефти» и перехода к режиму экономии в начале 2023 г. Среди них – рост дисконта между марками нефти Brent и Urals и снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Несмотря на все кризисы, до конца года компания планирует построить около 70 скважин с дополнительной добычей 520 000 т нефти.
4 июня стало известно, что участники соглашения ОПЕК+ договорились о снижении общего уровня добычи нефти до 40,46 млн барр. в сутки с 2024 г. По соглашению, Россия должна скорректировать добычу нефти до 9,828 млн барр./сутки.