Минфин допустил восстановление мер валютного контроля
Власти рассматривают восстановление некоторых мер валютного контроля, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
«Разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются, пока не ясно, какие из них в итоге будут реализованы», – сказал замминистра, выступая в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).
По словам Моисеева, меры будут направлены на отток капитала, который «сейчас идет через дружественные страны». Эти меры, как уточнил замминистра, будут в состоянии сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.
В начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за более жесткие меры в отношении валютного контроля, чем Центробанк. По его словам, раньше «министерство было более либерально» в отношении контроля за потоками, а сейчас наоборот, «либеральную позицию» занял ЦБ.
Как отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, должны оставаться такие меры валютного контроля, которые носят зеркальный по отношению к антироссийским ограничениям характер. Источники «Ведомостей» сообщали, между Минфином и ЦБ сложился консенсус, что ужесточение валютного контроля – это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты.