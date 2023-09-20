Минфин допустил восстановление мер валютного контроля

«Разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются, пока не ясно, какие из них в итоге будут реализованы», – сказал замминистра, выступая в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).