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Экономика

Минфин допустил восстановление мер валютного контроля

Ведомости

Власти рассматривают восстановление некоторых мер валютного контроля, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«Разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются, пока не ясно, какие из них в итоге будут реализованы», – сказал замминистра, выступая в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

По словам Моисеева, меры будут направлены на отток капитала, который «сейчас идет через дружественные страны». Эти меры, как уточнил замминистра, будут в состоянии сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

Силуанов рассказал о дискуссии с Банком России по теме валютного контроля

Минфин выступает за более жесткие меры, ЦБ предлагает оставить только «зеркальные» ограничения

В начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за более жесткие меры в отношении валютного контроля, чем Центробанк. По его словам, раньше «министерство было более либерально» в отношении контроля за потоками, а сейчас наоборот, «либеральную позицию» занял ЦБ.

Как отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, должны оставаться такие меры валютного контроля, которые носят зеркальный по отношению к антироссийским ограничениям характер. Источники «Ведомостей» сообщали, между Минфином и ЦБ сложился консенсус, что ужесточение валютного контроля – это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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