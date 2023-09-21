Новак: развитие ТЭК будет зависеть от успехов в машиностроении

Новак напомнил, что российская экономика и ТЭК столкнулись с беспрецедентными вызовами из-за событий на внешнеполитической арене. Для поставок энергоресурсов за границу стране пришлось в корне изменить транспортно-логистические цепочки, которые складывались десятилетиями. Значительную долю экспорта нефтепродуктов перенаправили на другие рынки. Это стало возможным благодаря тому, что правительство в течение предыдущих десяти лет проводило диверсификацию экспорта, подчеркнул вице-премьер.