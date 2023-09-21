Газета
Экономика / Политика

Новак: развитие ТЭК будет зависеть от успехов в машиностроении

Ведомости

Развитие российского топливно-энергетического комплекса будет зависеть от успехов в развитии отечественного машиностроения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF, пишет издание «Тюменская область сегодня».

Новак напомнил, что российская экономика и ТЭК столкнулись с беспрецедентными вызовами из-за событий на внешнеполитической арене. Для поставок энергоресурсов за границу стране пришлось в корне изменить транспортно-логистические цепочки, которые складывались десятилетиями. Значительную долю экспорта нефтепродуктов перенаправили на другие рынки. Это стало возможным благодаря тому, что правительство в течение предыдущих десяти лет проводило диверсификацию экспорта, подчеркнул вице-премьер.

В качестве примера он привел запуск новых портовых мощностей и трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Новак добавил, что несмотря на санкции общий объем добычи нефти в стране составил 535 млн т – на 2% больше, чем в 2021 г.

По прогнозу Минэнерго, в 2023 г. объем рынка нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг превысит 3 млрд руб. В таких условиях спрос на оборудование и технологии в стране увеличивается, подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что промышленным предприятиям нужно увеличить производство отечественного оборудования, заместить импортные технологии и обеспечить высокое качество и сервис.

Ранее в Минпромторге сообщили, что за девять лет зависимость страны от зарубежного оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли снизилась до 38-40% с 60%. С 2015 г. отечественные компании разработали 140 видов импортозамещающей продукции. Объем господдержки по основным направлениям развития нефтегазовой отрасли за этот период составил 60 млрд руб.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных