Новак: развитие ТЭК будет зависеть от успехов в машиностроении
Развитие российского топливно-энергетического комплекса будет зависеть от успехов в развитии отечественного машиностроения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF, пишет издание «Тюменская область сегодня».
Новак напомнил, что российская экономика и ТЭК столкнулись с беспрецедентными вызовами из-за событий на внешнеполитической арене. Для поставок энергоресурсов за границу стране пришлось в корне изменить транспортно-логистические цепочки, которые складывались десятилетиями. Значительную долю экспорта нефтепродуктов перенаправили на другие рынки. Это стало возможным благодаря тому, что правительство в течение предыдущих десяти лет проводило диверсификацию экспорта, подчеркнул вице-премьер.
В качестве примера он привел запуск новых портовых мощностей и трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Новак добавил, что несмотря на санкции общий объем добычи нефти в стране составил 535 млн т – на 2% больше, чем в 2021 г.
По прогнозу Минэнерго, в 2023 г. объем рынка нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг превысит 3 млрд руб. В таких условиях спрос на оборудование и технологии в стране увеличивается, подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что промышленным предприятиям нужно увеличить производство отечественного оборудования, заместить импортные технологии и обеспечить высокое качество и сервис.
Ранее в Минпромторге сообщили, что за девять лет зависимость страны от зарубежного оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли снизилась до 38-40% с 60%. С 2015 г. отечественные компании разработали 140 видов импортозамещающей продукции. Объем господдержки по основным направлениям развития нефтегазовой отрасли за этот период составил 60 млрд руб.