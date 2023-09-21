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Экономика

Кабмин: запрет на экспорт бензина и дизеля не коснется стран ЕАЭС и гумпомощи

Ведомости

Временный запрет на вывоз бензина и дизеля из России не распространяется на топливо, вывозимое в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на продукцию, предназначенную для оказания международной гуманитарной помощи. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Под ограничения также не попадают поставки в Абхазию и Южную Осетию, поставки топлива, осуществляемые в рамках международных межправительственных соглашений, транзитные перевозки, вывозимое физлицами топливо для личных целей. А также топливо, предназначенное для военных РФ за рубежом и обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, и топливо, уже принятое к перевозке РЖД или получившее поручение на отгрузку на морское судно.

Документом также поручается Минэку уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении этих мер. Вступает постановление в силу 21 сентября.

О введении временного запрета на экспорт бензина и дизеля пресс-служба правительства сообщила ранее 21 сентября. В кабмине считают, что вводимые ограничения позволят «насытить» рынок топлива, что должно привести к снижению цен. Кабмин напомнил, что ранее были увеличены нормативы поставок бензина и топлива на биржу. С 1 сентября они были повышены до 9,5% от общего объема производства для дизтоплива и до 13% для бензина. Также власти ведут мониторинг закупок для сельхозпроизводителей.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил в свою очередь, что Госдума поддерживает решение правительства. «Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу», – считает он.

20 сентября первый замглавы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россия примет радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. По данным министра энергетики Николая Шульгинова, общий объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 г. уже составил несколько миллионов тонн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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