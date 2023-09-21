Кабмин: запрет на экспорт бензина и дизеля не коснется стран ЕАЭС и гумпомощи

О введении временного запрета на экспорт бензина и дизеля пресс-служба правительства сообщила ранее 21 сентября. В кабмине считают, что вводимые ограничения позволят «насытить» рынок топлива, что должно привести к снижению цен. Кабмин напомнил, что ранее были увеличены нормативы поставок бензина и топлива на биржу. С 1 сентября они были повышены до 9,5% от общего объема производства для дизтоплива и до 13% для бензина. Также власти ведут мониторинг закупок для сельхозпроизводителей.