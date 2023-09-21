Кабмин ввел временные ограничения на экспорт бензина и дизеля

11 сентября Шульгинов заявил, что Минэнерго ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут выходить из ремонтов в ближайшее время и ситуация на рынке моторного топлива улучшится. Тогда же он отметил, что подготовка списка экспортеров нефтепродуктов пока не закончена, а снова повышать обязательные нормативы биржевых продаж нефтепродуктов для НПЗ «пока нет необходимости»