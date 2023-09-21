Кабмин ввел временные ограничения на экспорт бензина и дизеля
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, сообщила пресс-служба кабмина.
«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», – говорится в сообщении.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, которое пока не опубликовано. В кабмине считают, что вводимые ограничения позволят «насытить» рынок топлива, что должно привести к снижению цен.
Кабмин напомнил, что ранее были увеличены нормативы поставок бензина и топлива на биржу. С 1 сентября они были повышены до 9,5% от общего объема производства для дизтоплива и до 13% для бензина. Также власти ведут мониторинг закупок для сельхозпроизводителей.
20 сентября первый замглавы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россия примет радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. По данным министра энергетики Николая Шульгинова, общий объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 г. уже составил несколько миллионов тонн.
11 сентября Шульгинов заявил, что Минэнерго ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут выходить из ремонтов в ближайшее время и ситуация на рынке моторного топлива улучшится. Тогда же он отметил, что подготовка списка экспортеров нефтепродуктов пока не закончена, а снова повышать обязательные нормативы биржевых продаж нефтепродуктов для НПЗ «пока нет необходимости»