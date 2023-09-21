Газета
Экономика

Кабмин ввел временные ограничения на экспорт бензина и дизеля

Ведомости

Правительство России ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», – говорится в сообщении.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, которое пока не опубликовано. В кабмине считают, что вводимые ограничения позволят «насытить» рынок топлива, что должно привести к снижению цен.

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Кабмин напомнил, что ранее были увеличены нормативы поставок бензина и топлива на биржу. С 1 сентября они были повышены до 9,5% от общего объема производства для дизтоплива и до 13% для бензина. Также власти ведут мониторинг закупок для сельхозпроизводителей.

20 сентября первый замглавы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россия примет радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. По данным министра энергетики Николая Шульгинова, общий объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 г. уже составил несколько миллионов тонн.

11 сентября Шульгинов заявил, что Минэнерго ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут выходить из ремонтов в ближайшее время и ситуация на рынке моторного топлива улучшится. Тогда же он отметил, что подготовка списка экспортеров нефтепродуктов пока не закончена, а снова повышать обязательные нормативы биржевых продаж нефтепродуктов для НПЗ «пока нет необходимости»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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