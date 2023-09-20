Минэнерго заявило о радикальных мерах борьбы с «серым» экспортом нефтепродуктов

«Мы в ближайшие дни предпримем достаточно радикальные шаги <...> для того, чтобы эту возможность [«серого» экспорта] прикрыть независимо от того, какая разница и какой дифференциал. Также, соответственно, системные меры будут приняты <...>, чтобы это закрыть, и будут системные меры, которые не позволят это делать в будущем», – сказал замглавы Минэнерго (цитата по ТАСС).