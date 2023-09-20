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Экономика

Минэнерго заявило о радикальных мерах борьбы с «серым» экспортом нефтепродуктов

Ведомости

Россия примет радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. Об этом сообщил на пленарном заседании в Госдуме первый замглавы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин.

«Мы в ближайшие дни предпримем достаточно радикальные шаги <...> для того, чтобы эту возможность [«серого» экспорта] прикрыть независимо от того, какая разница и какой дифференциал. Также, соответственно, системные меры будут приняты <...>, чтобы это закрыть, и будут системные меры, которые не позволят это делать в будущем», – сказал замглавы Минэнерго (цитата по ТАСС).

Министр энергетики Николай Шульгинов ранее сообщил, что общий объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 г. уже составил несколько миллионов тонн. Это схема, при которой купленный по цене для внутреннего рынка бензин перепродают за границу по более высокой стоимости.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о введении предельных цен на бензин в России

Для борьбы с «серым» экспортом нефтепродуктов в стране депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении предельных цен на бензин и дизельное топливо в России. По согласованию с правительством максимальную стоимость топлива авторы документа предлагают ввести на срок от трех до пяти лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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