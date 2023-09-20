Минэнерго заявило о радикальных мерах борьбы с «серым» экспортом нефтепродуктов
Россия примет радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. Об этом сообщил на пленарном заседании в Госдуме первый замглавы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин.
«Мы в ближайшие дни предпримем достаточно радикальные шаги <...> для того, чтобы эту возможность [«серого» экспорта] прикрыть независимо от того, какая разница и какой дифференциал. Также, соответственно, системные меры будут приняты <...>, чтобы это закрыть, и будут системные меры, которые не позволят это делать в будущем», – сказал замглавы Минэнерго (цитата по ТАСС).
Министр энергетики Николай Шульгинов ранее сообщил, что общий объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 г. уже составил несколько миллионов тонн. Это схема, при которой купленный по цене для внутреннего рынка бензин перепродают за границу по более высокой стоимости.
Для борьбы с «серым» экспортом нефтепродуктов в стране депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении предельных цен на бензин и дизельное топливо в России. По согласованию с правительством максимальную стоимость топлива авторы документа предлагают ввести на срок от трех до пяти лет.