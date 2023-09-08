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Экономика

В Госдуму внесли законопроект о введении предельных цен на бензин в России

Ведомости

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении предельных розничных цен на бензин и дизельное топливо в России. В документе, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента, прописали и правила расчета стоимости топлива.

«Во время поездок по стране люди очень часто обращали внимание на высокую стоимость бензина, что влияет на рост цен на продукты и услуги. Топливо необходимо для всех отраслей экономики и остается фундаментом для развития страны. Правительство весь год принимало меры по сдерживанию цен ниже порога инфляции, но сейчас видно, что порог уже значительно превышен. С начала года стоимость топлива подорожала почти на 8%», — отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предельно допустимыми являются розничные цены, которые нельзя превышать при продаже бензина и дизельного топлива потребителям. Максимальную стоимость по согласованию с правительством могут ввести на срок от трех до пяти лет.

По проекту, изменения должны внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Если инициативу одобрят, то поправки должны вступить в силу с 1 января 2024 г.

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Цены на бензин в России растут весь год. Стоимость дизельного топлива долго оставалась стабильной, но в конце июля — начале августа тоже стала увеличиваться. Для урегулирования ситуации 2 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 сентября биржевого норматива на 1 п. п. до 9,5% от общего объема производства для дизеля и до 13% – для бензина. Также в правительстве обсуждают возможность квотирования вывоза нефтепродуктов и варианты по борьбе с «серым» экспортом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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