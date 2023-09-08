В Госдуму внесли законопроект о введении предельных цен на бензин в России

«Во время поездок по стране люди очень часто обращали внимание на высокую стоимость бензина, что влияет на рост цен на продукты и услуги. Топливо необходимо для всех отраслей экономики и остается фундаментом для развития страны. Правительство весь год принимало меры по сдерживанию цен ниже порога инфляции, но сейчас видно, что порог уже значительно превышен. С начала года стоимость топлива подорожала почти на 8%», — отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.