В Госдуму внесли законопроект о введении предельных цен на бензин в России
Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении предельных розничных цен на бензин и дизельное топливо в России. В документе, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента, прописали и правила расчета стоимости топлива.
«Во время поездок по стране люди очень часто обращали внимание на высокую стоимость бензина, что влияет на рост цен на продукты и услуги. Топливо необходимо для всех отраслей экономики и остается фундаментом для развития страны. Правительство весь год принимало меры по сдерживанию цен ниже порога инфляции, но сейчас видно, что порог уже значительно превышен. С начала года стоимость топлива подорожала почти на 8%», — отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что предельно допустимыми являются розничные цены, которые нельзя превышать при продаже бензина и дизельного топлива потребителям. Максимальную стоимость по согласованию с правительством могут ввести на срок от трех до пяти лет.
По проекту, изменения должны внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Если инициативу одобрят, то поправки должны вступить в силу с 1 января 2024 г.
Цены на бензин в России растут весь год. Стоимость дизельного топлива долго оставалась стабильной, но в конце июля — начале августа тоже стала увеличиваться. Для урегулирования ситуации 2 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 сентября биржевого норматива на 1 п. п. до 9,5% от общего объема производства для дизеля и до 13% – для бензина. Также в правительстве обсуждают возможность квотирования вывоза нефтепродуктов и варианты по борьбе с «серым» экспортом.