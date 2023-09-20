Газета
Финансы / Политика

Новак: правительство пытается сбалансировать оптовые цены на топливо

Ведомости

Правительство пытается привести к балансу оптовые цены на топливном рынке. При необходимости кабмин может применить кардинальные меры, заявил вице-премьер Александр Новак во время Тюменского промышленно-энергетического форума.

«Возникла диспропорция <...>. Мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок. В последние две торговые сессии на бирже цены на бензин упали прилично, примерно на четыре процента суммарно, сегодня видим снижение цен на дизтопливо», – отметил Новак (цитата по РИА «Новости»).

Балансирующие действия необходимы, чтобы сдержать рост цен на топливо внутри страны при тенденции увеличения стоимости нефтепродуктов на мировых рынках и росте курса доллара, пояснил Новак. Шаги кабмина приносят результат, но Минэнерго разработало и более радикальные решения на случай необходимости, отметил вице-премьер.

Ранее по теме: Минэнерго заявило о радикальных мерах борьбы с «серым» экспортом нефтепродуктов

Ранее Минэнерго сообщило о готовности принять радикальные меры в борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В ведомстве уточнили, что новые решения начнут действовать в ближайшее время.  

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных