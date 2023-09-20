Новак: правительство пытается сбалансировать оптовые цены на топливо
Правительство пытается привести к балансу оптовые цены на топливном рынке. При необходимости кабмин может применить кардинальные меры, заявил вице-премьер Александр Новак во время Тюменского промышленно-энергетического форума.
Балансирующие действия необходимы, чтобы сдержать рост цен на топливо внутри страны при тенденции увеличения стоимости нефтепродуктов на мировых рынках и росте курса доллара, пояснил Новак. Шаги кабмина приносят результат, но Минэнерго разработало и более радикальные решения на случай необходимости, отметил вице-премьер.
Ранее Минэнерго сообщило о готовности принять радикальные меры в борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В ведомстве уточнили, что новые решения начнут действовать в ближайшее время.