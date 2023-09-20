Новак: правительство пытается сбалансировать оптовые цены на топливо

«Возникла диспропорция <...>. Мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок. В последние две торговые сессии на бирже цены на бензин упали прилично, примерно на четыре процента суммарно, сегодня видим снижение цен на дизтопливо», – отметил Новак (цитата по РИА «Новости»).