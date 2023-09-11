Минэнерго: «серый» экспорт топлива составил миллионы тонн с начала года

По словам министра, на «сером» экспорте пытаются подзаработать те, кто покупает бензин по цене для внутреннего рынка с учетом демпфера, а продают его на экспорт по более высокой цене. В приоритете у министерства – создание списка уполномоченных экспортеров производителей топлива и поставщиков на внутренний рынок.