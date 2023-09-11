Минэнерго: «серый» экспорт топлива составил миллионы тонн с начала года
Объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 г. составил несколько миллионов тонн. В ближайшее время его планируют ограничить, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра энергетики РФ Николая Шульгинова.
«Безусловно надо ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время появится соответствующий документ. Сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность», – объяснил Шульгинов.
По словам министра, на «сером» экспорте пытаются подзаработать те, кто покупает бензин по цене для внутреннего рынка с учетом демпфера, а продают его на экспорт по более высокой цене. В приоритете у министерства – создание списка уполномоченных экспортеров производителей топлива и поставщиков на внутренний рынок.
6 сентября замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что ведомство внесло в администрацию президента и правительство законопроект о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов. Право на поставки за рубеж получат только нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В министерстве считают, что законопроект также поддержит внутренние цены.
В августе 2023 г. выплаты НПЗ из бюджета по демпфирующему механизму составили 185,9 млрд руб. Сумма стала рекордной с начала года.