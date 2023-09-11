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Экономика

Минэнерго: «серый» экспорт топлива составил миллионы тонн с начала года

Ведомости

Объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 г. составил несколько миллионов тонн. В ближайшее время его планируют ограничить, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

«Безусловно надо ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время появится соответствующий документ. Сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность», – объяснил Шульгинов.

По словам министра, на «сером» экспорте пытаются подзаработать те, кто покупает бензин по цене для внутреннего рынка с учетом демпфера, а продают его на экспорт по более высокой цене. В приоритете у министерства – создание списка уполномоченных экспортеров производителей топлива и поставщиков на внутренний рынок.

6 сентября замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что ведомство внесло в администрацию президента и правительство законопроект о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов. Право на поставки за рубеж получат только нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В министерстве считают, что законопроект также поддержит внутренние цены.

Ранее по теме: Нефтяники получили из бюджета в августе более 180 млрд рублей по демпферу

В августе 2023 г. выплаты НПЗ из бюджета по демпфирующему механизму составили 185,9 млрд руб. Сумма стала рекордной с начала года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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