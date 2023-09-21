Газета
Экономика

В России будут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Ведомости

Правительство России вводит пошлину на товары с привязкой к курсу рубля, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Мера начнет действовать с 1 октября.

«Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 руб. за доллар и ниже она будет нулевой», – пояснили в пресс-службе. Пошлина для удобрений составит до 10% в зависимости от курса российской валюты, добавили в кабмине.

Уточняется, что решение направлено на защиту внутреннего рынка от «необоснованного повышения цен» и носит временный характер. Пошлины будут действовать до конца 2024 г.

20 сентября об обсуждении таких пошлин сообщало агентство ТАСС со ссылкой на федерального чиновника. Собеседник агентства пояснял, что из-под действия пошлин могут быть выведены в том числе товары с высокой импортной составляющей, в том числе чай, кофе и фармацевтика, а также продукция высоких переделов.

Ранее по теме: Путин разрешил оплату задолженности за поставки российского газа в валюте

В апреле 2022 г., после начала боевых действий на Украине и последующих антироссийских санкций, Россия изменила механизм оплаты поставок газа в недружественные страны и перевела его в рубли. 

Согласно правилу, импортеры должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. После этого банк конвертирует деньги в рубли и переводит их на счет «Газпрома».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных