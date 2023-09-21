В России будут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля
Правительство России вводит пошлину на товары с привязкой к курсу рубля, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Мера начнет действовать с 1 октября.
«Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 руб. за доллар и ниже она будет нулевой», – пояснили в пресс-службе. Пошлина для удобрений составит до 10% в зависимости от курса российской валюты, добавили в кабмине.
Уточняется, что решение направлено на защиту внутреннего рынка от «необоснованного повышения цен» и носит временный характер. Пошлины будут действовать до конца 2024 г.
20 сентября об обсуждении таких пошлин сообщало агентство ТАСС со ссылкой на федерального чиновника. Собеседник агентства пояснял, что из-под действия пошлин могут быть выведены в том числе товары с высокой импортной составляющей, в том числе чай, кофе и фармацевтика, а также продукция высоких переделов.
В апреле 2022 г., после начала боевых действий на Украине и последующих антироссийских санкций, Россия изменила механизм оплаты поставок газа в недружественные страны и перевела его в рубли.
Согласно правилу, импортеры должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перевести туда оплату в валюте контракта. После этого банк конвертирует деньги в рубли и переводит их на счет «Газпрома».