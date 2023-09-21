В России будут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

«Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 руб. за доллар и ниже она будет нулевой», – пояснили в пресс-службе. Пошлина для удобрений составит до 10% в зависимости от курса российской валюты, добавили в кабмине.