Путин разрешил оплату задолженности за поставки российского газа в валюте

«Газпром» с 1 апреля перевел платежи за поставки российского газа в недружественные страны в рубли по указу президента России Владимира Путина. Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому». Мера была введена в ответ на западные санкции.