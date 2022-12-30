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Экономика

Путин разрешил оплату задолженности за поставки российского газа в валюте

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий отечественным поставщикам получать оплату задолженности за газ компаниям из недружественных стран в иностранной валюте. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый указ вносит изменения в указ главы государства «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» от 31 марта.

Теперь расчеты с иностранным покупателем могут быть осуществлены в валюте в том случае, если речь идет о взыскании долгов за поставки российского газа, или же при погашении возникшей задолженности за поставленный по контракту газ. Оплата в таких случаях все равно должна производиться с использованием спецсчета российского поставщика в уполномоченном банке.

При этом в указе подчеркнуто, что погашение задолженности таким образом не является основанием для возобновления поставок газа покупателю из недружественной страны. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

«Газпром» с 1 апреля перевел платежи за поставки российского газа в недружественные страны в рубли по указу президента России Владимира Путина. Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому». Мера была введена в ответ на западные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных