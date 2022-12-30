Путин разрешил оплату задолженности за поставки российского газа в валюте
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий отечественным поставщикам получать оплату задолженности за газ компаниям из недружественных стран в иностранной валюте. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый указ вносит изменения в указ главы государства «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» от 31 марта.
Теперь расчеты с иностранным покупателем могут быть осуществлены в валюте в том случае, если речь идет о взыскании долгов за поставки российского газа, или же при погашении возникшей задолженности за поставленный по контракту газ. Оплата в таких случаях все равно должна производиться с использованием спецсчета российского поставщика в уполномоченном банке.
При этом в указе подчеркнуто, что погашение задолженности таким образом не является основанием для возобновления поставок газа покупателю из недружественной страны. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
«Газпром» с 1 апреля перевел платежи за поставки российского газа в недружественные страны в рубли по указу президента России Владимира Путина. Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому». Мера была введена в ответ на западные санкции.