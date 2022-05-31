Uniper провела первый платеж за газ по предложенной Москвой схеме
Немецкий концерн Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, произвел первый платеж «Газпрому» по новой схеме, предложенной Москвой, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.
«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменила способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты. Первый из этих платежей был произведен в конце мая. Таким образом, Uniper соблюдает санкционный режим против РФ и обеспечивает выполнение контрактов», — говорится в комментарии компании. Там уточнили, что процесс был согласован с правительством Германии и соответствует принципам ЕС.
Ранее в Uniper заявили о готовности заплатить за российский газ в евро, переведя их на счет в Газпромбанке.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля установил новые правила по продаже газа недружественным странам. Как следует из текста документа, страны-покупатели должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. Затем Газпромбанк по поручению покупателя будет менять валюту на рубли на торгах, проводимых Мосбиржей, и зачислять эти средства на рублевый счет. С рублевого счета средства будут переводиться компании-поставщику.