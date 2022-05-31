Uniper провела первый платеж за газ по предложенной Москвой схеме

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля установил новые правила по продаже газа недружественным странам. Как следует из текста документа, страны-покупатели должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. Затем Газпромбанк по поручению покупателя будет менять валюту на рубли на торгах, проводимых Мосбиржей, и зачислять эти средства на рублевый счет. С рублевого счета средства будут переводиться компании-поставщику.