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Бизнес

Uniper провела первый платеж за газ по предложенной Москвой схеме

Ведомости

Немецкий концерн Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, произвел первый платеж «Газпрому» по новой схеме, предложенной Москвой, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменила способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты. Первый из этих платежей был произведен в конце мая. Таким образом, Uniper соблюдает санкционный режим против РФ и обеспечивает выполнение контрактов», — говорится в комментарии компании. Там уточнили, что процесс был согласован с правительством Германии и соответствует принципам ЕС.

Ранее в Uniper заявили о готовности заплатить за российский газ в евро, переведя их на счет в Газпромбанке.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля установил новые правила по продаже газа недружественным странам. Как следует из текста документа, страны-покупатели должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. Затем Газпромбанк по поручению покупателя будет менять валюту на рубли на торгах, проводимых Мосбиржей, и зачислять эти средства на рублевый счет. С рублевого счета средства будут переводиться компании-поставщику. 

Ранее по теме: «Газпром» 1 июня приостановит поставки газа датской Ørsted и Shell Energy Europe
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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