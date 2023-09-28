Минфин спрогнозировал укрепление рубля до 94,3 рубля за доллар к концу года
Рубль может окрепнуть до 94,3 руб. за доллар к концу года. Об этом говорится в документе Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.».
«Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платежного баланса. По итогам 2023 г. прогнозируется его плавное укрепление до уровня 94,3 руб. за доллар США (связанное преимущественно с восстановлением динамики импорта). В 2024-2026 гг. курсовая динамика сложится на уровне 90-92 руб. за доллар США», – сказано в документе.
Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что со второго полугодия 2024 г. рубль укрепится на уровне 90-92 руб. за доллар. Авторы прогноза отметили, что на фоне сокращения экспорта, роста импорта и изменения структуры внешнеторговых платежей по итогам восьми месяцев доллар вырос по отношению к рублю на 36,4%, евро – на 38,1%, а юань – на 32,7%. К концу же этого года давление на торговый баланс и нацвалюту со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать, разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков наметился с июня.
Согласно информации на сайте Мосбиржи, курс доллара в ходе торгов 28 сентября вырос на 0,12% до 97,02 руб., евро – на 0,08% до 102,0475 руб., а китайский юань – на 0,5% до 13,279 руб.