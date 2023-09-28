Минфин спрогнозировал укрепление рубля до 94,3 рубля за доллар к концу года

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что со второго полугодия 2024 г. рубль укрепится на уровне 90-92 руб. за доллар. Авторы прогноза отметили, что на фоне сокращения экспорта, роста импорта и изменения структуры внешнеторговых платежей по итогам восьми месяцев доллар вырос по отношению к рублю на 36,4%, евро – на 38,1%, а юань – на 32,7%. К концу же этого года давление на торговый баланс и нацвалюту со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать, разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков наметился с июня.