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Экономика

Минфин спрогнозировал укрепление рубля до 94,3 рубля за доллар к концу года

Ведомости

Рубль может окрепнуть до 94,3 руб. за доллар к концу года. Об этом говорится в документе Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.».

«Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платежного баланса. По итогам 2023 г. прогнозируется его плавное укрепление до уровня 94,3 руб. за доллар США (связанное преимущественно с восстановлением динамики импорта). В 2024-2026 гг. курсовая динамика сложится на уровне 90-92 руб. за доллар США», – сказано в документе.

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Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что со второго полугодия 2024 г. рубль укрепится на уровне 90-92 руб. за доллар. Авторы прогноза отметили, что на фоне сокращения экспорта, роста импорта и изменения структуры внешнеторговых платежей по итогам восьми месяцев доллар вырос по отношению к рублю на 36,4%, евро – на 38,1%, а юань – на 32,7%. К концу же этого года давление на торговый баланс и нацвалюту со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать, разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков наметился с июня.

Согласно информации на сайте Мосбиржи, курс доллара в ходе торгов 28 сентября вырос на 0,12% до 97,02 руб., евро – на 0,08% до 102,0475 руб., а китайский юань – на 0,5% до 13,279 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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