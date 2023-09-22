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Минэк: рубль стабилизируется на отметке 90–92 руб./$ с середины 2024 года

Ведомости

Рубль будет укрепляться в конце 2023 г. – первой половине 2024 г., стабилизировавшись в итоге со второго полугодия следующего года на отметке 90–92 руб./$. Об этом говорится в макропрогнозе Минэка на 2024 г. и на плановый период 2025-2026 гг.

Авторы прогноза отмечают, что объем товарного импорта за январь – июль снизился на 32% в стоимостном выражении год к году, за весь год снижение составит 22%. В реальном же выражении экспорт снизится лишь на 0,5% за счет восстановления ненефтегазового экспорта.

Товарный импорт в свою очередь за январь – июль вырос на 18% в стоимостном выражении за счет низкой базы 2022 г. По итогам всего года импорт вырастет на 13,4% в стоимостном выражении и на 7,4% – в реальном. Сальдо счета текущих операций в 2023 г. составит порядка $74,4 млрд, или же 3,9% ВВП.

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На фоне сокращения экспорта, роста импорта и изменения структуры внешнеторговых платежей по итогам восьми месяцев доллар вырос по отношению к рублю на 36,4%, евро – на 38,1%, а юань – на 32,7%. К концу же этого года давление на торговый баланс и нацвалюту со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать, разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков наметился с июня.

«В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 г. – первой половине 2024 г. С середины 2024 г. курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 руб./$.», – говорится в прогнозе Минэка.

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В начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за более жесткие меры в отношении валютного контроля, чем Центробанк. По его словам, раньше «министерство было более либерально» в отношении контроля за потоками, а сейчас, наоборот, «либеральную позицию» занял ЦБ.

Как отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, должны оставаться такие меры валютного контроля, которые носят зеркальный по отношению к антироссийским ограничениям характер. Источники «Ведомостей» сообщали: между Минфином и ЦБ сложился консенсус, что ужесточение валютного контроля – это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты. 20 сентября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев допустил восстановление некоторых мер валютного контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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