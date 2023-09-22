Минэк: рубль стабилизируется на отметке 90–92 руб./$ с середины 2024 года

Товарный импорт в свою очередь за январь – июль вырос на 18% в стоимостном выражении за счет низкой базы 2022 г. По итогам всего года импорт вырастет на 13,4% в стоимостном выражении и на 7,4% – в реальном. Сальдо счета текущих операций в 2023 г. составит порядка $74,4 млрд, или же 3,9% ВВП.