Минэк: рубль стабилизируется на отметке 90–92 руб./$ с середины 2024 года
Рубль будет укрепляться в конце 2023 г. – первой половине 2024 г., стабилизировавшись в итоге со второго полугодия следующего года на отметке 90–92 руб./$. Об этом говорится в макропрогнозе Минэка на 2024 г. и на плановый период 2025-2026 гг.
Авторы прогноза отмечают, что объем товарного импорта за январь – июль снизился на 32% в стоимостном выражении год к году, за весь год снижение составит 22%. В реальном же выражении экспорт снизится лишь на 0,5% за счет восстановления ненефтегазового экспорта.
Товарный импорт в свою очередь за январь – июль вырос на 18% в стоимостном выражении за счет низкой базы 2022 г. По итогам всего года импорт вырастет на 13,4% в стоимостном выражении и на 7,4% – в реальном. Сальдо счета текущих операций в 2023 г. составит порядка $74,4 млрд, или же 3,9% ВВП.
На фоне сокращения экспорта, роста импорта и изменения структуры внешнеторговых платежей по итогам восьми месяцев доллар вырос по отношению к рублю на 36,4%, евро – на 38,1%, а юань – на 32,7%. К концу же этого года давление на торговый баланс и нацвалюту со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать, разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков наметился с июня.
«В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 г. – первой половине 2024 г. С середины 2024 г. курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 руб./$.», – говорится в прогнозе Минэка.
В начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за более жесткие меры в отношении валютного контроля, чем Центробанк. По его словам, раньше «министерство было более либерально» в отношении контроля за потоками, а сейчас, наоборот, «либеральную позицию» занял ЦБ.
Как отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, должны оставаться такие меры валютного контроля, которые носят зеркальный по отношению к антироссийским ограничениям характер. Источники «Ведомостей» сообщали: между Минфином и ЦБ сложился консенсус, что ужесточение валютного контроля – это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты. 20 сентября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев допустил восстановление некоторых мер валютного контроля.