Аналитики Сбербанка назвали справедливый курс доллара

Аналитики Сбербанка назвали справедливый курс доллараОн должен стоить около 80 руб./$, что на 17% меньше нынешних значений
При текущем уровне экспорта и ценах на нефть курс доллара должен быть около 80 руб./$, что на 17% меньше его нынешних значений на Мосбирже. Об этом стратег по валютам SberCIB (подразделение Сбербанка) Юрий Попов заявил в ходе вебинара по итогам повышения ключевой ставки. К вечеру 20 сентября доллар торгуется по 96,4 руб. О том, что курс рубля не соответствует фундаментальному, а его справедливый уровень составляет 80-85 руб./$, говорил также предправления Сбербанка Герман Греф на полях ВЭФа.
По прогнозу Попова, в ближайшее время курс не достигнет справедливого значения: в IV квартале этого года нацвалюта укрепится до 90 руб./$ и останется на этом уровне в 2024 г. В моменте рубль должны поддержать дорогая нефть и отказ ЦБ до конца года от покупок валюты по бюджетному правилу, но эффект от дорогой нефти будет кратковременным, а отток капитала большим, ожидает Попов.
Экспортеры прячут валюту
Объем российского экспорта, даже несмотря на снижение, далеко не самый низкий в истории, а рубль при этом один из самых слабых, отметил Попов. В I квартале 2023 г. объем экспорта составил $114 млрд, оценивал ранее ЦБ. Это на 32% меньше, чем в I квартале 2022 г., но на 9% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Рубль же был слабее, чем сейчас, только в некоторые месяцы 2015-2016 гг., весной 2020 и 2022 гг.
Представители Банка России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. В I квартале 2023 г. объем импорта составил $91,6 млрд, оценил ранее ЦБ. Это на 5% больше, чем в I квартале 2022 г., и на 16% – чем за аналогичный период 2021 г. Попов признает, что увеличение импорта негативно для рубля, но это не главный фактор: рост не является «суперизбыточным», и к тому же в объемах он все еще ниже экспорта.
Чрезмерная реакция рубля на сокращение экспорта отчасти объясняется снижением ликвидности валютного рынка после ухода иностранных институциональных инвесторов, заявил Попов. В январе – августе 2023 г. среднемесячный объем торгов на валютной секции Мосбиржи составил 23,6 трлн руб., а за тот же период 2021 г. – 26,9 трлн руб.
Также падение рубля в «Сбере» связывают со снижением доли продаж валюты экспортерами с 80-85% от всей валютной выручки летом-осенью прошлого года до текущих 60-65%, сказал Попов в ходе вебинара. В обзоре рисков финансовых рынков ЦБ писал, что в августе экспортеры продали иностранной валюты на $7,2 млрд. Год назад продажи превысили $20 млрд.
Экспортеры могут придерживать валюту с целью выкупа долей у нерезидентов, отметил Попов: в прошлом году сделки по выпуску иностранцев из российских активов были точечными, но примерно с весны этого года процесс стал более массовым. С начала года объем таких сделок мог составить около $10 млрд, что много в условиях более низкой ликвидности, оценил Попов. С июня власти ограничили объем таких сделок $1 млрд в месяц.
В сентябре ритейлер «Магнит» сообщил о выкупе у иностранцев 21,5% своих акций за 48,5 млрд руб. с дисконтом 50% к рыночной цене. В августе стало известно, что «Лукойл» попросил власти разрешить выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Нефтяная компания обещала направить на выкуп деньги, накопленные на иностранных счетах, и не выходить на внутренний валютный рынок. «Но эффект на рубль прямой, потому что валюта до рынка не доходит», – констатирует Попов. По его оценке, сумма выкупа «Лукойлом» бумаг у нерезидентов может достигать порядка 400 млрд руб.
Вице-премьер Александр Новак отмечал, что не только «Лукойл» хочет выкупить свои акции у нерезидентов, не называя конкретных имен. Попов на вебинаре оценил потенциальный объем всех сделок российского бизнеса по выкупу долей иностранцев в $100 млрд. По его словам, это очень много, даже если растягивать на несколько лет.
Справедливость для рубля
Автор Telegram-канала TruEcon Егор Сусин называет справедливым курс в 85-90 руб./$. Он ожидает приближения курса к фундаментальному к концу года на фоне роста чистого экспорта вслед за ценами на нефть. Сейчас на курс влияют не цены на нефть, как это было раньше, а притоки экспортных доходов на внутренний рынок, добавляет экономист. Валюта от текущей очень дорогой нефти поступает на рынок с существенно большей, чем раньше, задержкой из-за увеличения сроков расчетов за экспорт, говорил на вебинаре Попов из SberCIB: если раньше задержка была месяц, то сейчас это три-четыре месяца.
Справедливый курс сейчас находится в диапазоне 87-90 руб./$, что соответствует объему притока экспортной выручки и разнице в ставках в рублях, твердых валютах и других валютах в регионе, оценивает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Он ожидает, что до конца года нацвалюта укрепится до 93 руб./$, а средний курс в следующем году составит 92 руб./$.
Главными факторами для курса на этом горизонте будут решения властей в области внутренней экономической политики, преимущественной по размеру расходов федерального бюджета, считает Исаков. Нормализация расходов, возврат к их предельной величине согласно бюджетному правилу и потенциально отмена надбавки к потолку расходов на 2024 г. будут поддерживать рубль. Внеплановые повышения расходов же будут стимулировать отток капитала, рост импорта и дальнейшее ослабление курса, добавляет экономист.