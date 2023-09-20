Аналитики Сбербанка назвали справедливый курс доллара

Представители Банка России не раз говорили, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. В I квартале 2023 г. объем импорта составил $91,6 млрд, оценил ранее ЦБ. Это на 5% больше, чем в I квартале 2022 г., и на 16% – чем за аналогичный период 2021 г. Попов признает, что увеличение импорта негативно для рубля, но это не главный фактор: рост не является «суперизбыточным», и к тому же в объемах он все еще ниже экспорта.