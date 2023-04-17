Власти хотят ограничить возможность влияния сделок с иностранными инвесторами на курс рубля

Власти хотят ограничить возможность влияния сделок с иностранными инвесторами на курс рубляВ частности, обсуждается введение лимита на закупку иностранной валюты для таких операций
Из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля. Поэтому Банк России и Минфин разрабатывают механизм, предусматривающий установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны компаний, выяснили «Ведомости». Обсуждение таких мер подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, уточнив, что этот механизм плавающий и не привязан к конкретной сумме. «Ведомости» также направили запрос в ЦБ.
Минфин и раньше вводил определенные условия покупки валюты по крупным сделкам, которые могут дестабилизировать рынок, напомнил Чебесков. «В целом в рамках подходов подкомиссии (она выдает разрешение на выход нерезидентов из российских активов. – «Ведомости») мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», – отметил Чебесков.
Рубль начал резко слабеть в начале апреля, достигнув минимумов апреля прошлого года: за две недели доллар укрепился на 5,4% (4,19 руб.) до 81,79 руб., евро подорожал на 7,11% (5,6 руб.) до 90,2 руб., юань – на 5,45% (62 коп.) до 11,28 руб. При этом цены на нефть за этот период выросли. Фьючерс Brent подорожал на 7,95% ($6,34) до $86,11, WTI – на 9,38% ($7,1) до $84,77.
Аналитики предполагали, что падение рубля могло быть в том числе вызвано выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за санкций, в частности выходом компании Shell из проекта «Сахалин-2». Нефтегазовому концерну разрешили в начале апреля продать 27,5% «Новатэку» за 95 млрд в рублевом эквиваленте.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в своем выступлении в Госдуме 10 апреля заявил, что тот акцент, который делают эксперты на факте влияния этой сделки, преувеличен. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев с Заботкиным соглашался в вопросе влияния на курс рубля уходящего из России бизнеса и заявил, что «с некоторым сомнением относится к этой логике». По его словам, если у компании нет значительной суммы за рубежом и она должна приобрести средства на внутреннем валютном рынке, то ставятся жесткие условия по темпам покупки. Сделка разбивается на довольно большое количество траншей и незначительных ежедневных покупок, описывал замминистра процедуру.
Заботкин основной причиной резкого ослабления рубля называл прохождение нижней точки экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть. Расчеты идут с некоторым лагом, так как товары отгружаются сегодня, а оплата за них приходит через 1,5–3 месяца, пояснил Заботкин.
Сейчас экспорт уверенно растет, заверил зампред ЦБ, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления производственных цепочек.
С 5 декабря 2022 г. начали действовать ограничения стран G7 и Австралии в $60/барр. на поставки российской сырой нефти. Владимир Путин говорил, что Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят на нее ценовой потолок: президент подписал указ об ответных мерах на введение потолка. Он запретил поставку российской нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены.
Достаточно распространено мнение, что неформально лимит на закупки валюты на внутреннем рынке уже действовал, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах: теперь его решили формализовать.
Вполне логично, что регулятор выставляет подобные требования, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Валерий Емельянов. Здесь важнее не сам объем лимита, а что заранее будут установлены какие-то правила, отмечает он: ничто так не напрягает рынок, как «закулисные сделки» и непрозрачные решения. Это еще один способ сделать более управляемым властями процесс выхода нерезидентов из России, добавил Табах. К тому же мера действительно может сгладить колебания курса, полагает он.
Последние недели валюту скупали не только потому, что ждали выхода Shell, считает Емельянов. На очереди в правительственной комиссии еще стоят тысячи нерезидентов и непонятно, кого, в каком порядке и на какие суммы будут выпускать, поясняет он. Вкупе с данными по бюджету и экспорту это привело к панической скупке валюты, заключил эксперт.