Власти хотят ограничить возможность влияния сделок с иностранными инвесторами на курс рубля

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в своем выступлении в Госдуме 10 апреля заявил, что тот акцент, который делают эксперты на факте влияния этой сделки, преувеличен. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев с Заботкиным соглашался в вопросе влияния на курс рубля уходящего из России бизнеса и заявил, что «с некоторым сомнением относится к этой логике». По его словам, если у компании нет значительной суммы за рубежом и она должна приобрести средства на внутреннем валютном рынке, то ставятся жесткие условия по темпам покупки. Сделка разбивается на довольно большое количество траншей и незначительных ежедневных покупок, описывал замминистра процедуру.