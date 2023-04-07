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Рубль будет волатильным до конца года

Ситуацию может изменить только увеличение продаж валюты экспортерами
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

В четверг, 6 апреля, курсы доллара и евро достигли максимумов середины апреля прошлого года, следует из данных Мосбиржи. Доллар в основную торговую сессию вырос на 1,53 руб. до 81,36 руб./$ – рубеж в 81 руб. он превысил впервые с середины апреля 2022 г. Евро за день укрепился на 1,86 руб. до 89,15 руб.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent с начала апреля, в свою очередь, прибавила 6,3%, торгуясь 6 апреля по $84,83/барр. Волатильность рубля в четверг прокомментировал министр финансов Антон Силуанов. Изменения курса доллара связаны с притоками и оттоками валюты из России, а они, в свою очередь, зависят от торгового баланса, заявил он журналисту Павлу Зарубину. «Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону», – уточнил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных