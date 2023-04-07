Рубль будет волатильным до конца года

Рубль будет волатильным до конца годаСитуацию может изменить только увеличение продаж валюты экспортерами
В четверг, 6 апреля, курсы доллара и евро достигли максимумов середины апреля прошлого года, следует из данных Мосбиржи. Доллар в основную торговую сессию вырос на 1,53 руб. до 81,36 руб./$ – рубеж в 81 руб. он превысил впервые с середины апреля 2022 г. Евро за день укрепился на 1,86 руб. до 89,15 руб.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent с начала апреля, в свою очередь, прибавила 6,3%, торгуясь 6 апреля по $84,83/барр. Волатильность рубля в четверг прокомментировал министр финансов Антон Силуанов. Изменения курса доллара связаны с притоками и оттоками валюты из России, а они, в свою очередь, зависят от торгового баланса, заявил он журналисту Павлу Зарубину. «Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону», – уточнил министр.