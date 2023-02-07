Власти начали обсуждать проблему высокой волатильности рубля

Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля. Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию подтвердил другой собеседник, близкий к кабмину. В последний месяц 2022 г. курс сильно штормило, причем из-за разовых факторов, не связанных «с естественным ходом вещей на рынке», пояснил один из собеседников. Высокая волатильность перенеслась и в 2023 г.: в январе колебания курса оставались на повышенном уровне. Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, добавил он.