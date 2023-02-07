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Власти начали обсуждать проблему высокой волатильности рубля

Помочь могут сглаживающие интервенции, но это чревато переходом к режиму управляемого курса
Дмитрий Гринкевич Наталья Заруцкая Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля. Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию подтвердил другой собеседник, близкий к кабмину. В последний месяц 2022 г. курс сильно штормило, причем из-за разовых факторов, не связанных «с естественным ходом вещей на рынке», пояснил один из собеседников. Высокая волатильность перенеслась и в 2023 г.: в январе колебания курса оставались на повышенном уровне. Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, добавил он.

С 13 по 28 декабря доллар укрепился с 63 до 72 руб./$ (на 14%), согласно информации Московской биржи об итогах торгов с расчетами «завтра». Причем дневная волатильность курса также была высокой – около 3–4%. В январе рубль немного укрепился: в первую рабочую неделю – примерно до 68 руб./$, а затем вновь немного ослаб и торгуется в последнее время вблизи отметки 70 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных