Власти начали обсуждать проблему высокой волатильности рубля

Власти начали обсуждать проблему высокой волатильности рубляПомочь могут сглаживающие интервенции, но это чревато переходом к режиму управляемого курса
Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля. Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, рассказал «Ведомостям» близкий к правительству источник, информацию подтвердил другой собеседник, близкий к кабмину. В последний месяц 2022 г. курс сильно штормило, причем из-за разовых факторов, не связанных «с естественным ходом вещей на рынке», пояснил один из собеседников. Высокая волатильность перенеслась и в 2023 г.: в январе колебания курса оставались на повышенном уровне. Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, добавил он.
С 13 по 28 декабря доллар укрепился с 63 до 72 руб./$ (на 14%), согласно информации Московской биржи об итогах торгов с расчетами «завтра». Причем дневная волатильность курса также была высокой – около 3–4%. В январе рубль немного укрепился: в первую рабочую неделю – примерно до 68 руб./$, а затем вновь немного ослаб и торгуется в последнее время вблизи отметки 70 руб./$.