Есть ли риски для рубля из-за выкупа акций нефтяников у иностранцев

22 августа «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что «Лукойл» в июле обратился к властям с просьбой разрешить выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом к рыночной цене не менее 50%. Бумаги иностранцев, которые владеют акциями российских компаний, сейчас заблокированы на счетах типа «С». В своем ходатайстве «Лукойл» пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы, и не выходить на внутренний валютный рынок.