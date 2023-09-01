Есть ли риски для рубля из-за выкупа акций нефтяников у иностранцев

Есть ли риски для рубля из-за выкупа акций нефтяников у иностранцевВлияние сделок если и будет, то временное: власти не допустят значимого влияния на валютный курс
Выкуп нефтегазовыми компаниями своих акций у иностранцев может давить на рубль – такие сделки вызовут ожидания большего оттока капитала в будущем, считают аналитики SberCIB Investment Research. 30 августа без явных на то причин рубль подешевел до 96,2 руб./$, а утром 31 августа – до 96,5 руб./$, потеряв 1%. Но уже к концу торгового дня национальная валюта отыграла потери: доллар стоил 95,9 руб., евро – 104 руб., ослабев более чем на рубль.
22 августа «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что «Лукойл» в июле обратился к властям с просьбой разрешить выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом к рыночной цене не менее 50%. Бумаги иностранцев, которые владеют акциями российских компаний, сейчас заблокированы на счетах типа «С». В своем ходатайстве «Лукойл» пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы, и не выходить на внутренний валютный рынок.