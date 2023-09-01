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Есть ли риски для рубля из-за выкупа акций нефтяников у иностранцев

Влияние сделок если и будет, то временное: власти не допустят значимого влияния на валютный курс
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Квота на покупки валюты под сделки не сдержит ослабление рубля, но сгладит резкие его колебания / Евгений Разумный / Ведомости

Выкуп нефтегазовыми компаниями своих акций у иностранцев может давить на рубль – такие сделки вызовут ожидания большего оттока капитала в будущем, считают аналитики SberCIB Investment Research. 30 августа без явных на то причин рубль подешевел до 96,2 руб./$, а утром 31 августа – до 96,5 руб./$, потеряв 1%. Но уже к концу торгового дня национальная валюта отыграла потери: доллар стоил 95,9 руб., евро – 104 руб., ослабев более чем на рубль.

22 августа «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что «Лукойл» в июле обратился к властям с просьбой разрешить выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом к рыночной цене не менее 50%. Бумаги иностранцев, которые владеют акциями российских компаний, сейчас заблокированы на счетах типа «С». В своем ходатайстве «Лукойл» пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы, и не выходить на внутренний валютный рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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