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Экономика

Путин подписал закон о росте пошлины до 1 млн рублей за лицензию на услуги связи

Ведомости

Размер пошлины за предоставление лицензии на оказание услуг связи вырастет с 7500 до 1 млн руб. Закон за подписью президента России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, был принят Государственной думой 21 сентября и одобрен Советом Федерации 25 сентября. Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.

В справке государственно-правового управления уточняется, что федеральный закон устанавливает госпошлину за лицензию на оказание услуг связи, для которых установлено обязательное требование «об обеспечении соблюдения требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий в размере 1 млн руб. по каждому наименованию услуги связи».

По мнению Минцифры, разработавшего закон, увеличение госпошлины поможет значительно уменьшить количество недобросовестных операторов связи и сформировать надежных операторов, которые замотивированы качественно и добросовестно работать. Уточнялось, что это затронет только новых операторов, а действующие лицензии будут продлевать на прежних условиях.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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