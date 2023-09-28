Путин подписал закон о росте пошлины до 1 млн рублей за лицензию на услуги связи
Размер пошлины за предоставление лицензии на оказание услуг связи вырастет с 7500 до 1 млн руб. Закон за подписью президента России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.
Федеральный закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, был принят Государственной думой 21 сентября и одобрен Советом Федерации 25 сентября. Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.
В справке государственно-правового управления уточняется, что федеральный закон устанавливает госпошлину за лицензию на оказание услуг связи, для которых установлено обязательное требование «об обеспечении соблюдения требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий в размере 1 млн руб. по каждому наименованию услуги связи».
По мнению Минцифры, разработавшего закон, увеличение госпошлины поможет значительно уменьшить количество недобросовестных операторов связи и сформировать надежных операторов, которые замотивированы качественно и добросовестно работать. Уточнялось, что это затронет только новых операторов, а действующие лицензии будут продлевать на прежних условиях.