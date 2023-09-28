Путин подписал закон о росте пошлины до 1 млн рублей за лицензию на услуги связи

В справке государственно-правового управления уточняется, что федеральный закон устанавливает госпошлину за лицензию на оказание услуг связи, для которых установлено обязательное требование «об обеспечении соблюдения требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий в размере 1 млн руб. по каждому наименованию услуги связи».