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Минцифры предложило поднять госпошлину за оказание услуг связи в 130 раз

Ведомости

Минцифры разработало законопроект, в котором предлагается повысить размер госпошлины для операторов за оказание услуг связи с 7500 до 1 млн руб. на девять видов лицензий. Такой документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

По мнению министерства, увеличение госпошлины поможет значительно уменьшить количество недобросовестных операторов связи и сформировать надежных операторов, которые замотивированы качественно и добросовестно работать. В Telegram-канале Минцифры пояснили, что это затронет только новых операторов, а действующие лицензии будут продлевать на прежних условиях.

Также в законопроекте предлагается ввести оборотный штраф для операторов связи за отсутствие систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). В министерстве пояснили, что малые операторы уклоняются от внедрения таких систем, чтобы сэкономить деньги, однако оборудование должны устанавливать все операторы связи. В Telegram-канале министерство рассказало, что размер штрафа составит от 0,01 до 0,05% годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% выручки от реализации всех работ и услуг и не менее 1 млн руб. Авторы законопроекта обсуждают возможность в первый раз выносить предупреждение.

В законопроекте предлагается обязать операторов согласовывать через ФСБ схему построения сети перед получением лицензии на оказание услуг связи. «Предполагается, что новые операторы будут получать на схему сети визу ФСБ и уже с этой визой обращаться в Роскомнадзор за лицензией. При продлении срока действия лицензии к заявлению потребуется приложить акт ввода в эксплуатацию СОРМ, а при его отсутствии — план мероприятий по внедрению СОРМ, согласованный с ФСБ», - отметили в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных