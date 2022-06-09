Минцифры предложило поднять госпошлину за оказание услуг связи в 130 раз

Также в законопроекте предлагается ввести оборотный штраф для операторов связи за отсутствие систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). В министерстве пояснили, что малые операторы уклоняются от внедрения таких систем, чтобы сэкономить деньги, однако оборудование должны устанавливать все операторы связи. В Telegram-канале министерство рассказало, что размер штрафа составит от 0,01 до 0,05% годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% выручки от реализации всех работ и услуг и не менее 1 млн руб. Авторы законопроекта обсуждают возможность в первый раз выносить предупреждение.