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СМИ: экономика Германии может сократиться на 0,6% в этом году

Ведомости

Экономика Германии сократится на 0,6% в этом году, сообщил Reuters со ссылкой на пять экономических институтов. 

Такие оценки были даны, поскольку растущие процентные ставки отрицательно сказываются на инвестициях, а высокая инфляция снижает потребление, уточняет агентство. При этом весной институты прогнозировали сокращение уровня ВВП на 0,3%.

«Самая важная причина этого пересмотра заключается в том, что промышленность и частное потребление восстанавливаются медленнее, чем мы ожидали весной», – отметил руководитель отдела макроэкономики Института экономических исследований Галле (IWH) Оливер Холтемюллер в интервью агентству.

По данным исследований, в 2024 г. ожидается рост ВВП на 1,3%, а в 2025 г. – на 1,5%. Инфляция в этом году достигнет 6,1% и снизится до 2,6% в следующем году. В 2025 г. инфляция Германии может составить 1,9%.

Российская экономика по покупательной способности вновь обогнала немецкую

ВВП с поправкой на уровень текущих цен составил $5,5 трлн

Министерство экономического развития России ранее выпустило обзор «О текущей ситуации в экономике», согласно которому рост ВВП России в августе составил 5,2% в годовом выражении. За восемь месяцев 2023 г. ВВП увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе World Economics писал, что российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) стала пятой в мире в 2022 г., обогнав Германию, Францию и Великобританию. При этом России был присвоен рейтинг C, указывающий на сомнения авторов в доступной статистической информации. Остальным экономикам в топ-10 присвоены более высокие A и B.

Экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков рассказывал «Ведомостям», что закрепление России на пятом месте может быть связано с рекордными доходами от экспорта нефти и природного газа и укреплением курса рубля. По оценкам эксперта, темпы роста Германии в 2023 г. будут отрицательными или нулевыми в диапазоне минус 0,5-0,2%, в то время как российская экономика вырастет на 1,5-2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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