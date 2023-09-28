СМИ: экономика Германии может сократиться на 0,6% в этом году
Экономика Германии сократится на 0,6% в этом году, сообщил Reuters со ссылкой на пять экономических институтов.
Такие оценки были даны, поскольку растущие процентные ставки отрицательно сказываются на инвестициях, а высокая инфляция снижает потребление, уточняет агентство. При этом весной институты прогнозировали сокращение уровня ВВП на 0,3%.
«Самая важная причина этого пересмотра заключается в том, что промышленность и частное потребление восстанавливаются медленнее, чем мы ожидали весной», – отметил руководитель отдела макроэкономики Института экономических исследований Галле (IWH) Оливер Холтемюллер в интервью агентству.
По данным исследований, в 2024 г. ожидается рост ВВП на 1,3%, а в 2025 г. – на 1,5%. Инфляция в этом году достигнет 6,1% и снизится до 2,6% в следующем году. В 2025 г. инфляция Германии может составить 1,9%.
Министерство экономического развития России ранее выпустило обзор «О текущей ситуации в экономике», согласно которому рост ВВП России в августе составил 5,2% в годовом выражении. За восемь месяцев 2023 г. ВВП увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В августе World Economics писал, что российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) стала пятой в мире в 2022 г., обогнав Германию, Францию и Великобританию. При этом России был присвоен рейтинг C, указывающий на сомнения авторов в доступной статистической информации. Остальным экономикам в топ-10 присвоены более высокие A и B.
Экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков рассказывал «Ведомостям», что закрепление России на пятом месте может быть связано с рекордными доходами от экспорта нефти и природного газа и укреплением курса рубля. По оценкам эксперта, темпы роста Германии в 2023 г. будут отрицательными или нулевыми в диапазоне минус 0,5-0,2%, в то время как российская экономика вырастет на 1,5-2%.