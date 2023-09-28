СМИ: экономика Германии может сократиться на 0,6% в этом году

Экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков рассказывал «Ведомостям», что закрепление России на пятом месте может быть связано с рекордными доходами от экспорта нефти и природного газа и укреплением курса рубля. По оценкам эксперта, темпы роста Германии в 2023 г. будут отрицательными или нулевыми в диапазоне минус 0,5-0,2%, в то время как российская экономика вырастет на 1,5-2%.