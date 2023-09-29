Костин предупредил, что при введении «мембраны» могут появиться два курса рубля
При введении так называемой «мембраны» между внутренним валютным рынком и внешним по аналогии с китайской моделью будет два курса рубля. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на международном банковском форуме Ассоциации банков России (АБР).
«Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150 руб., а другой – 250 руб. Это точно. Этого не надо делать», – сказал он.
Сложившуюся ситуацию на рынке Костин назвал необычной из-за большого числа геополитических факторов. По его мнению, нужно продолжать следовать мерам, которые ранее ввел ЦБ, «постепенно возвращаться к более стабильной ситуации».
В интервью каналу «Россия-24» Костин пояснил, что у каждой экономики есть «свои специфические черты». По его мнению, китайская экономика от «мембраны» как выигрывает, так и страдает. Глава ВТБ заявил, что Россия уже прошла этот путь и призвал «искать шаги вперед», а не возвращаться к старому. Предложенный переход «к двойному, тройному курсу» рубля он назвал контрпродуктивной мерой.
Против «мембраны» также выступил глава Сбербанка Герман Греф. Комментируя это предложение на Международном форуме «Эко Алтай. Нить природы», он заявил, что такая мера станет «шагом назад», поскольку «мембрана» между рынками означает «отсутствие конвертируемости», что нанесет «огромный ущерб» экономике.
25 сентября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике министр экономического развития Максим Решетников предложил применить «аналог китайской модели», когда «существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей». Решетников добавил, что «это не вопрос двух курсов, ни в коем случае».
В ЦБ на это предложение ответили, что сегментированность рынка, в том числе использование так называемых «мембран», приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также обратила внимание, что Китай уже несколько десятилетий пытается либерализовать финансовые рынки. Возможное применение китайской модели она назвала движением назад.