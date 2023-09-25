В ЦБ ответили на идею Минэка о создании «мембраны» для рубля
Ограничения на движение капитала не эффективны для долгосрочного влияния на уровень обменного курса, а использование «мембран» негативно повлияет на финансовый рынок, заявили «Ведомостям» в Банке России.
Таким образом регулятор прокомментировал предложение министра экономического развития Максима Решетникова о создании «аналога китайской модели», когда «существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей».
В ЦБ отметили, что ограничения на движение капитала уместны как краткосрочные меры реагирования, но они не могут быть «эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса». «Более того, постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты», – подчеркнул регулятор.
Ограничения затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях, добавили в ЦБ, что замедлит адаптацию экономики к складывающейся ситуации.
«Наконец, сегментированность рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом», – заключили в ЦБ.
Решетников выступил с такой идеей на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 25 сентября. Он обратил внимание, что нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж, в результате все больше рублей там будут «вовлекаться в валютные игры против рубля». Министерство выступает против двух курсов рубля, как есть у юаня в Китае, так как «это крайне вредное явление», подчеркивал Решетников. Министр призвал ЦБ и Минфин разнообразить инструментарий, так как решить эту сложную проблему только одним путем нельзя.