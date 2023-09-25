В ЦБ ответили на идею Минэка о создании «мембраны» для рубля

Решетников выступил с такой идеей на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 25 сентября. Он обратил внимание, что нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж, в результате все больше рублей там будут «вовлекаться в валютные игры против рубля». Министерство выступает против двух курсов рубля, как есть у юаня в Китае, так как «это крайне вредное явление», подчеркивал Решетников. Министр призвал ЦБ и Минфин разнообразить инструментарий, так как решить эту сложную проблему только одним путем нельзя.