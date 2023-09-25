Решетников предложил аналог китайской модели для решения проблем с курсом рубля
Министерство экономического развития предлагает разработать «аналог китайской модели», когда между внутренним и внешним рынком рубля есть «мембрана», сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», – предложил Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике (цитата по «Интерфаксу»).
Это исключительно позиция министерства, которая обсуждается с Банком России, подчеркнул Решетников. Он обратил внимание, что нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж, в результате все больше рублей там будут «вовлекаться в валютные игры против рубля».
Министерство ждет предложений от ЦБ. По словам Решетникова, если полагаться на регулирование рынка ключевой ставкой, то в заложниках окажется реальный сектор экономики и экономика предложения. «Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим», – уточнил он. Министр призвал ЦБ и Минфин разнообразить инструментарий, так как решить эту сложную проблему только одним путем нельзя.
При этом Минэк выступает против двух курсов рубля, как есть у юаня в Китае. «Это не вопрос двух курсов, ни в коем случае. Два курса – это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна», – подчеркнул Решетников. Он добавил, что на первом этапе необходим четкий мониторинг, чтобы было понимание, сколько «рублей циркулирует за рубежом» и как они туда поступают.
Согласно макропрогнозу Минэка на 2024 г. и на плановый период 2025-2026 гг., рубль будет укрепляться в конце 2023 г. – первой половине 2024 г., стабилизировавшись в итоге со второго полугодия следующего года на отметке 90–92 руб./$.
В начале сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за более жесткие меры в отношении валютного контроля, чем Центробанк. По его словам, раньше «министерство было более либерально» в отношении контроля за потоками, а сейчас, наоборот, «либеральную позицию» занял ЦБ. 20 сентября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев допустил восстановление некоторых мер валютного контроля.