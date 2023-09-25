Решетников предложил аналог китайской модели для решения проблем с курсом рубля

При этом Минэк выступает против двух курсов рубля, как есть у юаня в Китае. «Это не вопрос двух курсов, ни в коем случае. Два курса – это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна», – подчеркнул Решетников. Он добавил, что на первом этапе необходим четкий мониторинг, чтобы было понимание, сколько «рублей циркулирует за рубежом» и как они туда поступают.