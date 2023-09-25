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Экономика

Решетников: в 2024 году инфляция в России будет на «достаточно высоких уровнях»

Ведомости

Весь 2024 г. инфляция в России будет оставаться на достаточно высоких уровнях. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации.

«Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года – 7,2%. Декабрь к декабрю 2024 года – 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», – сказал он (цитата по ТАСС).

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%. Как пояснили в министерстве, повышение прогноза по инфляции на 2023 г. связано с волатильностью рубля.

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22 сентября в ходе заседания правительства Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. ВВП в 2024 г. ожидается на уровне 180 трлн руб., в 2025 г. – более 190 трлн руб., в 2026 г. – более 202 трлн руб. По словам министра, это больше, чем было заложено в сценарии, «в среднем на 9 трлн руб. ежегодно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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