Решетников: в 2024 году инфляция в России будет на «достаточно высоких уровнях»

22 сентября в ходе заседания правительства Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 г. составит 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. В дальнейшем прогноз роста составит чуть более 2% в год. ВВП в 2024 г. ожидается на уровне 180 трлн руб., в 2025 г. – более 190 трлн руб., в 2026 г. – более 202 трлн руб. По словам министра, это больше, чем было заложено в сценарии, «в среднем на 9 трлн руб. ежегодно».