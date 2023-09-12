Минэк повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,5%

Также из обновленного прогноза министерства следует, что рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. составит около 4,3% (в апреле прогнозировался рост на уровне 3,4%), в 2024 г. – 2,7% против 2,6% в апрельском прогнозе, на 2025 г. прогноз остался прежним – 2,6%, в 2026 г. – 2,3% против прогнозируемых ранее 2,7%.