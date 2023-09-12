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Экономика

Минэк повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,5%

Ведомости

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. Это следует из документа министерства, который есть в распоряжении «Ведомостей».

На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%. 

В пояснении к документу сказано, что повышение прогноза по инфляции на 2023 г. связано с колебаниями курса рубля. По оценкам ведомства, это отразится на ценах ближе к концу года, но в дальнейшем инфляция должна стабилизироваться.

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Более высокая инфляция может привести к тому, что индексация тарифов в 2024 г. окажется выше, чем планировалось, сказано в документе. Поэтому ведомство повысило прогноз на 2024 г.

Также из обновленного прогноза министерства следует, что рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. составит около 4,3% (в апреле прогнозировался рост на уровне 3,4%), в 2024 г. – 2,7% против 2,6% в апрельском прогнозе, на 2025 г. прогноз остался прежним – 2,6%, в 2026 г. – 2,3% против прогнозируемых ранее 2,7%.

Рост реальных зарплат по оценке Минэка в 2023 г. прогнозируется на уровне 6,2% (5,4% в апрельском прогнозе), в 2024 г. - 2,5% против 2,8%, в 2025 г. - 2,6% против 2,8%, в 2026 г. - 2,3% против 2,5%.

Как сообщили «Ведомостям» ранее источники в правительстве, по прогнозу Минэкономразвития темпы роста ВВП в 2023 г. составят 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. Среднегодовой курс доллара в текущем году ведомство оценивает в 85 руб./$ при стоимости нефти марки Brent $83,5/барр. В 2024 г. среднегодовой курс составит около 90 руб./$. Brent будет стоить $85/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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