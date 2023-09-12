Минэк повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,5%
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. Это следует из документа министерства, который есть в распоряжении «Ведомостей».
На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%.
В пояснении к документу сказано, что повышение прогноза по инфляции на 2023 г. связано с колебаниями курса рубля. По оценкам ведомства, это отразится на ценах ближе к концу года, но в дальнейшем инфляция должна стабилизироваться.
Более высокая инфляция может привести к тому, что индексация тарифов в 2024 г. окажется выше, чем планировалось, сказано в документе. Поэтому ведомство повысило прогноз на 2024 г.
Также из обновленного прогноза министерства следует, что рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. составит около 4,3% (в апреле прогнозировался рост на уровне 3,4%), в 2024 г. – 2,7% против 2,6% в апрельском прогнозе, на 2025 г. прогноз остался прежним – 2,6%, в 2026 г. – 2,3% против прогнозируемых ранее 2,7%.
Рост реальных зарплат по оценке Минэка в 2023 г. прогнозируется на уровне 6,2% (5,4% в апрельском прогнозе), в 2024 г. - 2,5% против 2,8%, в 2025 г. - 2,6% против 2,8%, в 2026 г. - 2,3% против 2,5%.
Как сообщили «Ведомостям» ранее источники в правительстве, по прогнозу Минэкономразвития темпы роста ВВП в 2023 г. составят 2,8%, в 2024 г. – 2,3%. Среднегодовой курс доллара в текущем году ведомство оценивает в 85 руб./$ при стоимости нефти марки Brent $83,5/барр. В 2024 г. среднегодовой курс составит около 90 руб./$. Brent будет стоить $85/барр.