Белорусский посол Крутой: товарооборот России и Белоруссии вырастет до $55 млрд
Товарооборот между Россией и Белоруссией может увеличиться до $55 млрд к концу 2023 г. Таким прогнозом поделился на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства (СГ) в Могилеве посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
«В условиях санкционного давления прошлый год мы закончили с рекордными показателями – рост товарооборота на 13-14 п. п. Буквально сегодня появились цифры за восемь месяцев этого года: тоже плюс 13 п. п., фактически плюс $3,5 млрд. Мы по оценкам экспертов выйдем [по итогам 2023 г.] на товарооборот товарами [в размере] $47-48 млрд и в сфере услуг – $7 млрд. То есть суммарно <...> – $55 млрд», – пояснил посол (цитата по «РИА Новости»).
Крутой также отметил, что реализация гуманитарных проектов внутри Союзного государства в ближайшее время значительно усилится. По его данным, российско-белорусское взаимодействие в этой сфере на всех уровнях проходит интенсивно. Страны также решат до конца года вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи, добавил дипломат.
Ранее белорусские банки получили постоянный доступ к российской системе госзакупок. Как отметил Минфин РФ, оба государства заключили соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных или муниципальных закупок. Документ предполагает, что и российским банкам, в свою очередь, теперь открыт беспрепятственный доступ к государственным и муниципальным закупкам Белоруссии.