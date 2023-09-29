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Экономика

Белорусский посол Крутой: товарооборот России и Белоруссии вырастет до $55 млрд

Ведомости

Товарооборот между Россией и Белоруссией может увеличиться до $55 млрд к концу 2023 г. Таким прогнозом поделился на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства (СГ) в Могилеве посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

«В условиях санкционного давления прошлый год мы закончили с рекордными показателями – рост товарооборота на 13-14 п. п. Буквально сегодня появились цифры за восемь месяцев этого года: тоже плюс 13 п. п., фактически плюс $3,5 млрд. Мы по оценкам экспертов выйдем [по итогам 2023 г.] на товарооборот товарами [в размере] $47-48 млрд и в сфере услуг – $7 млрд. То есть суммарно <...> – $55 млрд», – пояснил посол (цитата по «РИА Новости»).

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Крутой также отметил, что реализация гуманитарных проектов внутри Союзного государства в ближайшее время значительно усилится. По его данным, российско-белорусское взаимодействие в этой сфере на всех уровнях проходит интенсивно. Страны также решат до конца года вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи, добавил дипломат.

Ранее белорусские банки получили постоянный доступ к российской системе госзакупок. Как отметил Минфин РФ, оба государства заключили соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных или муниципальных закупок. Документ предполагает, что и российским банкам, в свою очередь, теперь открыт беспрепятственный доступ к государственным и муниципальным закупкам Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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