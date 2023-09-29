Белорусский посол Крутой: товарооборот России и Белоруссии вырастет до $55 млрд

«В условиях санкционного давления прошлый год мы закончили с рекордными показателями – рост товарооборота на 13-14 п. п. Буквально сегодня появились цифры за восемь месяцев этого года: тоже плюс 13 п. п., фактически плюс $3,5 млрд. Мы по оценкам экспертов выйдем [по итогам 2023 г.] на товарооборот товарами [в размере] $47-48 млрд и в сфере услуг – $7 млрд. То есть суммарно <...> – $55 млрд», – пояснил посол (цитата по «РИА Новости»).