Россия открыла белорусским банкам постоянный доступ к системе госзакупок

Разработку документа вели Минфин РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии с 2020 г. В 2022 г. запустили пробный проект, в рамках которого банки обеих стран получили возможность участвовать в белорусских и российских госзакупках до конца 2023 г. За время его действия стороны урегулировали большую часть технических и правовых вопросов, отметили в Минфине.