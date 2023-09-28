Россия открыла белорусским банкам постоянный доступ к системе госзакупок
Белорусские банки получили постоянный доступ к российской системе госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.
Ведомство уточнило, что доступ к системе на постоянной основе открылся после подписания соглашения между правительствами России и Белорусии о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных или муниципальных закупок.
«Соглашение позволит закрепить уже апробированный механизм в рамках пилотного проекта по участию белорусских банков в госзакупках на территории России на постоянной основе и создать прочный фундамент для дальнейшего построения единого финансового рынка двух стран в рамках Союзного государства», – отметили в ведомстве.
Минфин уточнил, что российские банки в рамках соглашения тоже получают беспрепятственный доступ к государственным и муниципальным закупкам Белоруссии.
Разработку документа вели Минфин РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии с 2020 г. В 2022 г. запустили пробный проект, в рамках которого банки обеих стран получили возможность участвовать в белорусских и российских госзакупках до конца 2023 г. За время его действия стороны урегулировали большую часть технических и правовых вопросов, отметили в Минфине.
С момента запуска пилотного проекта выпустили 50 банковских гарантий на сумму более 1 млрд российских рублей. В программе участвуют семь белорусских банков. В их числе – сберегательный банк «Беларусбанк», Белвнешэкономбанк, Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», а также «Банк ВТБ (Беларусь)».