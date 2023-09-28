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Экономика

Россия открыла белорусским банкам постоянный доступ к системе госзакупок

Ведомости

Белорусские банки получили постоянный доступ к российской системе госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

Ведомство уточнило, что доступ к системе на постоянной основе открылся после подписания соглашения между правительствами России и Белорусии о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных или муниципальных закупок. 

«Соглашение позволит закрепить уже апробированный механизм в рамках пилотного проекта по участию белорусских банков в госзакупках на территории России на постоянной основе и создать прочный фундамент для дальнейшего построения единого финансового рынка двух стран в рамках Союзного государства», – отметили в ведомстве.

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Минфин уточнил, что российские банки в рамках соглашения тоже получают беспрепятственный доступ к государственным и муниципальным закупкам Белоруссии.

Разработку документа вели Минфин РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии с 2020 г. В 2022 г. запустили пробный проект, в рамках которого банки обеих стран получили возможность участвовать в белорусских и российских госзакупках до конца 2023 г. За время его действия стороны урегулировали большую часть технических и правовых вопросов, отметили в Минфине.

С момента запуска пилотного проекта выпустили 50 банковских гарантий на сумму более 1 млрд российских рублей. В программе участвуют семь белорусских банков. В их числе – сберегательный банк «Беларусбанк», Белвнешэкономбанк, Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», а также «Банк ВТБ (Беларусь)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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