Акцизы на вино в России могут увеличить в три раза в 2024 году

С 1 июля 2023 г. в России ввели акциз на на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Мера распространяется на безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять граммов на 100 мл напитка.