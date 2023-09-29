Акцизы на вино в России могут увеличить в три раза в 2024 году
С 1 мая 2024 г. в России могут увеличить акцизы на вино до 108 руб. за литр. Об этом сообщается в проекте изменений для второй части Налогового кодекса РФ, опубликованном на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Ставку планируют увеличить примерно в три раза, в предыдущей версии документа размер акциза на вино в России на 2024 г. должен был составить 35 руб. за литр. В этом году действует ставка 34 руб. за литр.
В проекте отмечается, что в 2025 г. размер акциза на вино должен увеличиться до 112 руб. за литр. В 2026 г. показатель повысят до 116 руб. за литр.
С 1 июля 2023 г. в России ввели акциз на на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Мера распространяется на безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять граммов на 100 мл напитка.
По подсчетам Минфина, по итогам 2023 г. доходы государства от нового акциза составят 10,4 млрд руб. В 2024–2026 гг. показатель увеличится до 25 млрд руб. в год.