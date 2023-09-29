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Экономика

Акцизы на вино в России могут увеличить в три раза в 2024 году

Ведомости

С 1 мая 2024 г. в России могут увеличить акцизы на вино до 108 руб. за литр. Об этом сообщается в проекте изменений для второй части Налогового кодекса РФ, опубликованном на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Ставку планируют увеличить примерно в три раза, в предыдущей версии документа размер акциза на вино в России на 2024 г. должен был составить 35 руб. за литр. В этом году действует ставка 34 руб. за литр.

В проекте отмечается, что в 2025 г. размер акциза на вино должен увеличиться до 112 руб. за литр. В 2026 г. показатель повысят до 116 руб. за литр.

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С 1 июля 2023 г. в России ввели акциз на на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Мера распространяется на безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять граммов на 100 мл напитка.

По подсчетам Минфина, по итогам 2023 г. доходы государства от нового акциза составят 10,4 млрд руб. В 2024–2026 гг. показатель увеличится до 25 млрд руб. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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