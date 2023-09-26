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РБК: Минфин снизил ожидания от доходов с акциза на газировку

Ведомости

Минфин ожидает, что доходы от акциза на сахаросодержащие напитки в 2023 г. составят 10,4 млрд руб. (налог действует с 1 июля 2023 г.), а в 2024–2026 гг. – по 25 млрд руб. в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на версию (от 21 сентября) проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.

Издание отмечает, что ожидания Минфина от доходов с акциза снизились с момента разработки соответствующего законопроекта. Как следовало из пояснительной записки к законопроекту, правительство оценивало доходы в порядка 35 млрд руб. ежегодно. Планировалось, что эти средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ввел с 1 июля 2023 г. акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Эта мера касается безалкогольных напитков с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка.

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В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. Кроме того, к подакцизным товарам относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%. В то же время налог не распространяется на соки, морсы, молоко, квас и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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