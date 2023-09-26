РБК: Минфин снизил ожидания от доходов с акциза на газировку

Минфин ожидает, что доходы от акциза на сахаросодержащие напитки в 2023 г. составят 10,4 млрд руб. (налог действует с 1 июля 2023 г.), а в 2024–2026 гг. – по 25 млрд руб. в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на версию (от 21 сентября) проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.