РБК: Минфин снизил ожидания от доходов с акциза на газировку
Минфин ожидает, что доходы от акциза на сахаросодержащие напитки в 2023 г. составят 10,4 млрд руб. (налог действует с 1 июля 2023 г.), а в 2024–2026 гг. – по 25 млрд руб. в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на версию (от 21 сентября) проекта федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.
Издание отмечает, что ожидания Минфина от доходов с акциза снизились с момента разработки соответствующего законопроекта. Как следовало из пояснительной записки к законопроекту, правительство оценивало доходы в порядка 35 млрд руб. ежегодно. Планировалось, что эти средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом.
В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ввел с 1 июля 2023 г. акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Эта мера касается безалкогольных напитков с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка.
В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. Кроме того, к подакцизным товарам относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%. В то же время налог не распространяется на соки, морсы, молоко, квас и др.