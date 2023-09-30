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Экономика

Урожай ржи в этом году полностью удовлетворит внутренние потребности России

Ведомости

Урожай ржи в этом году удовлетворит внутренние потребности России для производства муки и хлеба, сообщили в Минсельхозе.

«Ожидаемый урожай – порядка 2 млн т. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем, с учетом переходящих остатков, достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба», – говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что рожь «выпала из поля зрения государственных органов», а хлеб из нее может стать «псевдореликтом», то есть редкостью.

Он уточнил, что сейчас ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной. В Минсельхозе же отметили, что цены производителей на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже уровня 2022 г. Производство ржаной муки за 8 месяцев выросло на 2,5% г/г.

Ранее по теме: Минсельхоз думает о новых закупках зерна в интервенционный фонд

В марте «Ведомости» писали, что Минсельхоз прорабатывает возможность проведения в 2023 г. дополнительных закупок зерна в интервенционный фонд. За месяц до этого в министерстве заявляли, что ведомство не планирует в 2023 г. интервенции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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