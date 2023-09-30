Урожай ржи в этом году полностью удовлетворит внутренние потребности России
Урожай ржи в этом году удовлетворит внутренние потребности России для производства муки и хлеба, сообщили в Минсельхозе.
«Ожидаемый урожай – порядка 2 млн т. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем, с учетом переходящих остатков, достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба», – говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).
Ранее президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что рожь «выпала из поля зрения государственных органов», а хлеб из нее может стать «псевдореликтом», то есть редкостью.
Он уточнил, что сейчас ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной. В Минсельхозе же отметили, что цены производителей на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже уровня 2022 г. Производство ржаной муки за 8 месяцев выросло на 2,5% г/г.
В марте «Ведомости» писали, что Минсельхоз прорабатывает возможность проведения в 2023 г. дополнительных закупок зерна в интервенционный фонд. За месяц до этого в министерстве заявляли, что ведомство не планирует в 2023 г. интервенции.