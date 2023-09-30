Урожай ржи в этом году полностью удовлетворит внутренние потребности России

Он уточнил, что сейчас ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной. В Минсельхозе же отметили, что цены производителей на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже уровня 2022 г. Производство ржаной муки за 8 месяцев выросло на 2,5% г/г.