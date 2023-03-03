Минсельхоз думает о новых закупках зерна в интервенционный фонд

Корбут указывает, что в письме, на которое отвечает Лут, ТПП РФ предлагала дополнительно закупить в интервенционный фонд 10-15 млн т пшеницы и ржи. Но даже на закупку 3 млн т государство потратило 47 млрд руб., а их хранение будет обходиться еще примерно в 6 млрд руб. в год, говорит он. Если сейчас увеличивать закупки зерна в фонд, то нужно сделать это механизмом регулирования рынка – закупать не только продовольственное зерно, но и фуражное, а также кукурузу и подсолнечник, считает эксперт.