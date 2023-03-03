Минсельхоз думает о новых закупках зерна в интервенционный фонд

Минсельхоз думает о новых закупках зерна в интервенционный фондЕще в феврале министерство не планировало их на 2023 год
Минсельхоз прорабатывает возможность проведения в 2023 г. дополнительных закупок зерна в интервенционный фонд. Об этом сообщила заместитель министр Оксана Лут в письме президенту Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергею Катырину 27 февраля 2023 г. Копия есть в распоряжении «Ведомостей». Газета направила запросы в Минсельхоз и ТПП.
В начале февраля Лут на встрече с ассоциацией «Народный фермер», напротив, заявляла, что министерство не планирует в 2023 г. интервенции. Отсутствие планов замминистра тогда объясняла тем, что закупленного в 2022 г. объема достаточно для обеспечения трехмесячной потребности в продовольственном зерне.
В 2022 г. в интервенционный фонд было приобретено 3,08 млн т зерна, пишет Лут в письме Катырину. Данные Национальной товарной биржи от 30 декабря 2022 г. свидетельствуют о закупке 3,1 млн т на 47 млрд руб. По части контрактов были отказы, говорила Оксана Лут на встрече с «Народным фермером». Объем интервенционных закупок определен исходя из внутреннего потребления пшеницы в I квартале 2022 г., говорится в письме замминистра.
Общий годовой объем потребления продовольственной пшеницы и ржи населением России – 10,5 млн т. Урожай зерновых в стране в сезоне 2022-2023 гг. Росстат оценивает в 153,8 млн т..
Сам механизм закупок и интервенций действует с 2001 г. При снижении цен на зерно на рынке, государство закупает его в фонд, тем самым убирая излишки с рынка и удерживая его от чрезмерного падения. При резком росте стоимости зерновых для переработчиков принимается решение о товарных интервенциях, и за счет насыщения цена стабилизируется. Для Минсельхоза это прежде всего механизм регулирования стоимости потребительских товаров, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
По данным «Совэкон», цена продовольственной пшеницы на 22 февраля 2023 г. снизилась на 0,44%-0,61% до 11 350 руб. за т в зависимости от класса по сравнению с неделей ранее. На сезон 2022-2023 гг. Минсельхоз установил цену на закупку пшеницы в фонд в 15 070 – 15 840 руб. за т.
Корбут указывает, что в письме, на которое отвечает Лут, ТПП РФ предлагала дополнительно закупить в интервенционный фонд 10-15 млн т пшеницы и ржи. Но даже на закупку 3 млн т государство потратило 47 млрд руб., а их хранение будет обходиться еще примерно в 6 млрд руб. в год, говорит он. Если сейчас увеличивать закупки зерна в фонд, то нужно сделать это механизмом регулирования рынка – закупать не только продовольственное зерно, но и фуражное, а также кукурузу и подсолнечник, считает эксперт.
По мнению Корбута, с рынка в этом случае необходимо убрать 15-17 млн т для эффективного регулирования и повышения цен для аграриев. Но такой объем зерна хранить негде, считает он, так что для исключения с рынка дополнительных объемов зерна правильнее отменить экспортные пошлины и сделать свободным вывоз излишков. С 3 марта 2023 г., по данным Минсельхоза, действует ставка экспортной пошлины на пшеницу в 5371,6 руб. за т.
Бюджетные средства на зерновые интервенции целесообразно использовать во втором полугодии, которое будет первой половиной аграрного сезона 2023-2024 гг., считает президент Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его мнению, в текущем аграрном сезоне дополнительные закупки вряд ли поменяют ценовую динамику.
Избыточное предложение, считает Зернин, эффективнее убрать через вывоз, в том числе через перераспределение экспортных квот в пользу более активных экспортеров. Такую возможность министерство готово рассмотреть по итогам анализа данных об экспорте за февраль-апрель 2023 г., 1 марта сообщала пресс-служба Минсельхоза.