Кабмин сообщил о восстановлении топливного демпфера с 1 октября
Правительство России утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, с 1 октября в стране будет восстановлен топливный демпфер. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В правительстве отметили, что увеличение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 «позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке». Поправки внесут в Налоговый кодекс.
Кроме того, кабмин увеличил долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, бензина 5-го класса – с 13 до 15%. Там пояснили, что это позволит независимым АЗС приобретать топливо по рыночным ценам и снизит «риски монопольного ценообразования».
Также власти ввели заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи. Это сделано для предотвращения возможного серого экспорта после снятия действующих ограничений.
Еще одно решение правительства – снять ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом. Эта мера действует при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.
Ранее «Ведомости» писали, что кабмин намерен повысить норматив обязательных продаж топлива для НПЗ на товарной бирже СПбМТСБ, а также ввести заградительную экспортную пошлину на нефтепродукты и увеличить выплаты по демпферу. Источники, знакомые с обсуждением, отмечали, что проект постановления уже подготовлен ФАС и передан для утверждения в правительство. Один из собеседников, который видел документ, заявил, что в нем еще нет сроков вступления в силу. Меры нужно принимать экстренно, поэтому специальным решением правительства он может заработать не с лагом в месяц, а по факту опубликования, пояснил он.