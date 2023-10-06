Газета
Экономика

Кабмин сообщил о восстановлении топливного демпфера с 1 октября

Ведомости

Правительство России утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, с 1 октября в стране будет восстановлен топливный демпфер. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В правительстве отметили, что увеличение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 «позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке». Поправки внесут в Налоговый кодекс.

Кроме того, кабмин увеличил долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, бензина 5-го класса – с 13 до 15%. Там пояснили, что это позволит независимым АЗС приобретать топливо по рыночным ценам и снизит «риски монопольного ценообразования».

Также власти ввели заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи. Это сделано для предотвращения возможного серого экспорта после снятия действующих ограничений. 

Еще одно решение правительства – снять ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом. Эта мера действует при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.

Ранее по теме: Для нефтяников поднимут минимальный норматив продаж горючего на бирже

Ранее «Ведомости» писали, что кабмин намерен повысить норматив обязательных продаж топлива для НПЗ на товарной бирже СПбМТСБ, а также ввести заградительную экспортную пошлину на нефтепродукты и увеличить выплаты по демпферу. Источники, знакомые с обсуждением, отмечали, что проект постановления уже подготовлен ФАС и передан для утверждения в правительство. Один из собеседников, который видел документ, заявил, что в нем еще нет сроков вступления в силу. Меры нужно принимать экстренно, поэтому специальным решением правительства он может заработать не с лагом в месяц, а по факту опубликования, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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