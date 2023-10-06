Кабмин сообщил о восстановлении топливного демпфера с 1 октября

Ранее «Ведомости» писали, что кабмин намерен повысить норматив обязательных продаж топлива для НПЗ на товарной бирже СПбМТСБ, а также ввести заградительную экспортную пошлину на нефтепродукты и увеличить выплаты по демпферу. Источники, знакомые с обсуждением, отмечали, что проект постановления уже подготовлен ФАС и передан для утверждения в правительство. Один из собеседников, который видел документ, заявил, что в нем еще нет сроков вступления в силу. Меры нужно принимать экстренно, поэтому специальным решением правительства он может заработать не с лагом в месяц, а по факту опубликования, пояснил он.