СМИ: конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать рост мировых цен на нефть

Конфликт между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем вызвал призывы к ужесточению американских санкций против Ирана и угрозу срыва усилий по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Любой из этих факторов может привести к резкому росту и без того высоких цен на нефть, сообщает Politico.