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Экономика

СМИ: конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать рост мировых цен на нефть

Ведомости

Конфликт между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем вызвал призывы к ужесточению американских санкций против Ирана и угрозу срыва усилий по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Любой из этих факторов может привести к резкому росту и без того высоких цен на нефть, сообщает Politico.

Цены, скорее всего, будут расти «не столько потому, что конфликт влияет на поставки нефти в данный момент, сколько из-за опасений, что конфликт может привлечь других игроков, например Иран, который поддерживает ХАМАС», – считает глава консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу.

Politico приводит заявление аналитиков энергетической отрасли, которые ожидают, что президент США Джо Байден ужесточит санкции. Это действие может привести к тому, что мировые цены на нефть превысят символическую отметку в $100 за баррель.

9 октября на фоне атаки группировки ХАМАС на Израиль стоимость нефти марки Brent превысила $87 за баррель .

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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