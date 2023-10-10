СМИ: конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать рост мировых цен на нефть
Конфликт между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем вызвал призывы к ужесточению американских санкций против Ирана и угрозу срыва усилий по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Любой из этих факторов может привести к резкому росту и без того высоких цен на нефть, сообщает Politico.
Цены, скорее всего, будут расти «не столько потому, что конфликт влияет на поставки нефти в данный момент, сколько из-за опасений, что конфликт может привлечь других игроков, например Иран, который поддерживает ХАМАС», – считает глава консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу.
Politico приводит заявление аналитиков энергетической отрасли, которые ожидают, что президент США Джо Байден ужесточит санкции. Это действие может привести к тому, что мировые цены на нефть превысят символическую отметку в $100 за баррель.
9 октября на фоне атаки группировки ХАМАС на Израиль стоимость нефти марки Brent превысила $87 за баррель .