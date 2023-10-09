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Цена нефти Brent превысила $87 за баррель на фоне нападения на Израиль

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent превысила $87 за баррель на фоне атаки группировки ХАМАС на Израиль. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

К 9:44 мск декабрьские фьючерсы на Brent дорожали до $87,4 за баррель (+3,33%). Уже спустя 10 минут стоимость опустилась до $87,23 (+3,13%).

Ноябрьские фьючерсы на WTI в это же время дорожали на 3,52% до $85,8 за баррель. К 9:54 мск они незначительно замедлили рост до $85,69.

Ранее по теме: Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войны

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ организовала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали. По данным ЦАХАЛ, в ночь на 9 октября израильские военные нанесли удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с ХАМАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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