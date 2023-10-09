Цена нефти Brent превысила $87 за баррель на фоне нападения на Израиль
Стоимость нефти марки Brent превысила $87 за баррель на фоне атаки группировки ХАМАС на Израиль. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
К 9:44 мск декабрьские фьючерсы на Brent дорожали до $87,4 за баррель (+3,33%). Уже спустя 10 минут стоимость опустилась до $87,23 (+3,13%).
Ноябрьские фьючерсы на WTI в это же время дорожали на 3,52% до $85,8 за баррель. К 9:54 мск они незначительно замедлили рост до $85,69.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ организовала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали. По данным ЦАХАЛ, в ночь на 9 октября израильские военные нанесли удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с ХАМАС.