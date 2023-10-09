Цена нефти Brent превысила $87 за баррель на фоне нападения на Израиль

По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали. По данным ЦАХАЛ, в ночь на 9 октября израильские военные нанесли удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с ХАМАС.