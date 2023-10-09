В Израиле сообщили об атаке на более 500 целей в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за ночь с 8 на 9 октября нанесла удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с палестинской радикальной организацией ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«В ночной волне атак ЦАХАЛ атаковал более 500 стратегических объектов террористических организаций в секторе Газа», – сказано в сообщении.
Среди атакованных объектов – семь оперштабов ХАМАС и один – «Палестинского исламского джихада» (запрещена в России), высотное здание с военным штабом ХАМАС, здание, используемой ВМС ХАМАС, три террористических тоннеля и др.
В Армии Израиля подчеркнули, что продолжат «силовые атаки в секторе Газа и нанесут смертельный ущерб террористическим организациям».
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.