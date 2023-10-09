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Политика

В Израиле сообщили об атаке на более 500 целей в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за ночь с 8 на 9 октября нанесла удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с палестинской радикальной организацией ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. 

«В ночной волне атак ЦАХАЛ атаковал более 500 стратегических объектов террористических организаций в секторе Газа», – сказано в сообщении.

Среди атакованных объектов – семь оперштабов ХАМАС и один – «Палестинского исламского джихада» (запрещена в России), высотное здание с военным штабом ХАМАС, здание, используемой ВМС ХАМАС, три террористических тоннеля и др.

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В Армии Израиля подчеркнули, что продолжат «силовые атаки в секторе Газа и нанесут смертельный ущерб террористическим организациям».

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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