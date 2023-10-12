«Известия»: власти хотят получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам
Власти рассчитывают получить за три года в сумме 312 млрд руб. с налога на проценты по вкладам россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2024–2026 гг.
Ожидается, что в 2024 г. в бюджет от налога на проценты по вкладам поступит 101 млрд руб., в 2025 – 104 млрд руб., а в 2026 – 107 млрд руб.
В 2021 и 2022 гг. правительство отменило сбор на фоне кризиса и санкций, но на 2023 г. эту меру не продлили, россияне должны будут заплатить налог на процентный доход в этом году. При его расчете учитывается сумма дохода по всем вкладам и счетам. Далее умножается 1 млн руб. на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год (сейчас она составляет 13%). Налог платится с дохода, превышающего эту сумму, пишет газета.
Если ЦБ сохранит текущую ключевую ставку до конца года, то в 2023 г. от налога будут освобождены доходы с процентов по вкладам до 130 000 руб., поясняют «Известия». При повышении ключевой ставки увеличится и сумма не облагаемого налогом дохода. Заплатить сбор за 2023 г. вкладчики должны будут до 1 декабря 2024 г.
Средняя доходность физлиц с вкладов в 2023 г. составит около 9%, а в 2024 г. – примерно 11%, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его оценке, не облагаемый налогом объем вкладов будет около 1,5 млн руб. и 1,3 млн руб. соответственно.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что в 2023 г. более 96% вкладов не превышают 1 млн руб. По его словам, при совпадении годовой банковской доходности с действующей ключевой ставкой ЦБ большинства россияне налог не коснется. Если же ставку до конца года повысят, к примеру, до 14%, добавил Зельцер, то сумма не облагаемого налогом дохода вырастет до 140 000 руб. Он добавил, что в таком случае сбор по итогам 2023 г. заплатят примерно 3% вкладчиков.