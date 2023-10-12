«Известия»: власти хотят получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам

В 2021 и 2022 гг. правительство отменило сбор на фоне кризиса и санкций, но на 2023 г. эту меру не продлили, россияне должны будут заплатить налог на процентный доход в этом году. При его расчете учитывается сумма дохода по всем вкладам и счетам. Далее умножается 1 млн руб. на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год (сейчас она составляет 13%). Налог платится с дохода, превышающего эту сумму, пишет газета.