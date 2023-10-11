Приток средств физлиц в облигации в сентябре стал рекордным

Чистый приток средств розничных инвесторов в облигации на Мосбирже в сентябре вырос на 25% и составил 273 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского долгового рынка, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. С начала 2023 г. объем вложений физических лиц в российский долговой рынок вплотную приблизился к 1 трлн – 997,7 млрд руб. Из них на инвестиции в корпоративные облигации приходится 850,5 млрд руб., в ОФЗ – 145,1 млрд руб., в региональные облигации – 2,1 млрд руб. Приток денег частных инвесторов в акции и паи инвестиционных фондов за девять месяцев этого года был почти в 5 раз меньше, чем в облигации, – 224 млрд руб.