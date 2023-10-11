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Приток средств физлиц в облигации в сентябре стал рекордным

Это стало следствием роста ставок в экономике
Артем Кульша
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Чистый приток средств розничных инвесторов в облигации на Мосбирже в сентябре вырос на 25% и составил 273 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского долгового рынка, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. С начала 2023 г. объем вложений физических лиц в российский долговой рынок вплотную приблизился к 1 трлн – 997,7 млрд руб. Из них на инвестиции в корпоративные облигации приходится 850,5 млрд руб., в ОФЗ – 145,1 млрд руб., в региональные облигации – 2,1 млрд руб. Приток денег частных инвесторов в акции и паи инвестиционных фондов за девять месяцев этого года был почти в 5 раз меньше, чем в облигации, – 224 млрд руб.

За прошлый месяц объем рынка корпоративных бондов увеличился на 1,3%, или на 285,9 млрд руб., до 22,1 трлн руб., пишут эксперты ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков за сентябрь. Минфин в сентябре привлек на аукционах по размещению ОФЗ 90,3 млрд руб., что почти в 3 раза меньше, чем в августе. На 10 октября объем рынка ОФЗ составляет 2,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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