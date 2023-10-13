Прибыль российских рыбодобывающих компаний снизилась втрое
Прибыль отрасли рыболовства и рыбоводства снизилась втрое в первом полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – со 117,3 млрд руб. до 38,5 млрд руб. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, сообщает ТАСС.
Зверев также отметил снижение темпов прироста выручки в рыбодобыче: усредненный показатель за 2017-2022 гг. составлял 14,4%, а в первом полугодии 2023 г. – всего 7%. Снижение прибыли началось еще в прошлом году, когда отпали важные для России экспортные рынки и существенного выросли издержки. В 2023 г. ситуация ухудшилась: экспортные цены на основные виды российской рыбопродукции начали снижаться, существенно выросли логистические расходы, в первую очередь – одна из основных статей расхода – топливо. Издержки при доставке рыбы морским и наземным транспортом приблизились к 80 руб. за 1 кг.
По его словам Зверева, снижение темпов роста выручки «не оставляет надежд на коренное улучшение итогового значения отраслевой прибыли к концу 2023 г.». Показатели отраслевой выручки и показатели прибыли могут улучшиться за счет денежного потока, который генерирует в 2023 г. успешная лососевая путина.
20 сентября сообщалось, что рыбопромышленные предприятия столкнулись с проблемой сбыта иваси (дальневосточной сардины) на фоне рекордного вылова и высокой стоимости доставки такой продукции с Дальнего Востока в центральную часть России. На 18 сентября вылов, по данным Росрыболовства, составили 170 000 т, что на 79% больше, чем было годом ранее.