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Экономика

Прибыль российских рыбодобывающих компаний снизилась втрое

Ведомости

Прибыль отрасли рыболовства и рыбоводства снизилась втрое в первом полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – со 117,3 млрд руб. до 38,5 млрд руб. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, сообщает ТАСС.

Зверев также отметил снижение темпов прироста выручки в рыбодобыче: усредненный показатель за 2017-2022 гг. составлял 14,4%, а в первом полугодии 2023 г. – всего 7%. Снижение прибыли началось еще в прошлом году, когда отпали важные для России экспортные рынки и существенного выросли издержки. В 2023 г. ситуация ухудшилась: экспортные цены на основные виды российской рыбопродукции начали снижаться, существенно выросли логистические расходы, в первую очередь – одна из основных статей расхода – топливо. Издержки при доставке рыбы морским и наземным транспортом приблизились к 80 руб. за 1 кг.

По его словам Зверева, снижение темпов роста выручки «не оставляет надежд на коренное улучшение итогового значения отраслевой прибыли к концу 2023 г.». Показатели отраслевой выручки и показатели прибыли могут улучшиться за счет денежного потока, который генерирует в 2023 г. успешная лососевая путина.

Ранее по теме: Рыбаки пожаловались на сложности с продажей иваси

20 сентября сообщалось, что рыбопромышленные предприятия столкнулись с проблемой сбыта иваси (дальневосточной сардины) на фоне рекордного вылова и высокой стоимости доставки такой продукции с Дальнего Востока в центральную часть России.  На 18 сентября вылов, по данным Росрыболовства, составили 170 000 т, что на 79% больше, чем было годом ранее.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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