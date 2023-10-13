Прибыль российских рыбодобывающих компаний снизилась втрое

Зверев также отметил снижение темпов прироста выручки в рыбодобыче: усредненный показатель за 2017-2022 гг. составлял 14,4%, а в первом полугодии 2023 г. – всего 7%. Снижение прибыли началось еще в прошлом году, когда отпали важные для России экспортные рынки и существенного выросли издержки. В 2023 г. ситуация ухудшилась: экспортные цены на основные виды российской рыбопродукции начали снижаться, существенно выросли логистические расходы, в первую очередь – одна из основных статей расхода – топливо. Издержки при доставке рыбы морским и наземным транспортом приблизились к 80 руб. за 1 кг.