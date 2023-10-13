Путин: Россия удовлетворит потребность в продовольствии партнеров по СНГ
Россия удовлетворит все потребности в продовольствии партнеров по СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе.
«Естественно, я знаю, что есть потребности у наших друзей и коллег в рамках СНГ. Все будет удовлетворено», – подчеркнул президент.
Путин также отметил, что РФ сохраняет очень большой экспортный потенциал.
«Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых, как и в прошлом году, будет где-то не менее 50-60 млн т», – заверил глава государства.
5 сентября глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщил, что поставки российского зерна в начавшемся 1 июля 2023-2024 сельскохозяйственном году могут превысить 60 млн т – рекордный результат предыдущего сезона.