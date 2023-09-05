Российский зерновой союз ожидает нового рекорда по экспорту в этом году
Поставки российского зерна в начавшемся 1 июля 2023-2024 сельскохозяйственном году могут превысить 60 млн т – рекордный результат предыдущего сезона. Об этом рассказал глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский журналистам.
«Виды на урожай очень хорошие. С учетом того, что переходящие запасы находятся на исторически рекордном уровне, наше общее количество ресурсов позволяет нам экспортировать даже больше, чем в прошлом сезоне, когда был поставлен абсолютный рекорд – свыше 60 млн т. В этом сезоне можем его побить легко», – приводит его слова ТАСС.
В августе было экспортировано 7,7 млн т зерна, что также является рекордным месячным показателем, добавил Злочевский.
На Всероссийском дне поля в июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказывал, что в 2022-2023 сельхозгоду [1 июля 2022 г. – 30 июня 2023 г.] Россия поставила на внешние рынки 60 млн т зерна. По его словам, Россия с 2020 г. сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, в 2022 г. объем поставок продукции АПК за рубеж составил $41,6 млрд. Экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, а в 2020-2021 – 49 млн т.
Ранее Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу.
В конце августа аналитики Agritel заявили, что Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 гг., что необходимо «в условиях нестабильного глобального баланса». На фоне спада производства в Канаде и Европе мировые поставки зерна снизятся до 793,37 млн т (-3 млн т). Россия в таком контексте укрепит свои позиции как ведущего мирового поставщика с экспортной мощностью 49 млн т пшеницы, что является средним показателем за последние пять лет.