Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших поставщиков зерна в Бразилию
Россия в январе - июле экспортировала в Бразилию зерна на $108,5 млн (380 000 т), заняв четвертое место в списке крупнейших поставщиков в эту страну, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской статслужбы.
Россия за этот период экспортировала в Бразилию только пшеницу и меслин, причем в аналогичный период 2022 г. южноамериканская страна российское зерно не закупала. Как отмечает агентство, в последний раз крупные поставки в Бразилию Россия в январе - июле осуществляла в 2010 г. – их совокупный объем составил тогда лишь 5,6 млн. Бразилия также покупала зерно из РФ в 2013, 2014 и 2019 гг.
За первые семь месяцев 2023 г. крупнейшим поставщиком зерна в Бразилию вновь стала соседняя Аргентина (2 млн т зерна, $736,3 млн), а второе место в топ-5 занял Парагвай (886 000 т, $290 млн). Как отмечает агентство, поставки из этих стран в абсолютном выражении упали в два и полтора раза год к году соответственно. Уругвай же, занявший третье место (544 000 т, $211 млн), наоборот, нарастил поставки в 1,9 раза по сравнению с 2022 г. Пятерку лидеров замыкают США, увеличившие поставки в 1,7 раза – до 80 000 т ($20,85 млн).
На Всероссийском дне поля в июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее рассказывал, что в 2022-2023 сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки 60 млн т зерна. По его словам, Россия с 2020 г. сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, в 2022 г. объем поставок продукции АПК за рубеж составил $41,6 млрд. По прогнозам на 2022-2023 сельхозгод, экспорт зерновых из России составит 60 млн т, из них 47 млн т придется на пшеницу, отметил министр.
В конце августа аналитики Agritel заявили, что Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 гг., что необходимо «в условиях нестабильного глобального баланса». Согласно опубликованным в августе оценкам минсельхоза США, мировое производство пшеницы сократится из-за спада производства в Канаде и Европе. Мировые поставки снизятся до 793,37 млн т (-3 млн т), также сократятся запасы. Agritel уточняет, что Россия в таком контексте укрепит свои позиции как ведущего мирового экспортера с экспортной мощностью 49 млн т пшеницы, что является средним показателем за последние пять лет.
Как сообщала ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,3% по сравнению с июнем.