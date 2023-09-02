Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших поставщиков зерна в Бразилию

За первые семь месяцев 2023 г. крупнейшим поставщиком зерна в Бразилию вновь стала соседняя Аргентина (2 млн т зерна, $736,3 млн), а второе место в топ-5 занял Парагвай (886 000 т, $290 млн). Как отмечает агентство, поставки из этих стран в абсолютном выражении упали в два и полтора раза год к году соответственно. Уругвай же, занявший третье место (544 000 т, $211 млн), наоборот, нарастил поставки в 1,9 раза по сравнению с 2022 г. Пятерку лидеров замыкают США, увеличившие поставки в 1,7 раза – до 80 000 т ($20,85 млн).