Недобросовестным подрядчикам запретят брать контракты на капремонт
Правительство решило ограничить участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капитального ремонта в жилых домах, такие меры приняты в целях привлечения к работам только квалифицированных компаний, сообщила пресс-служба кабмина.
Теперь компанию-подрядчика, как уточнили в правительстве, могут исключить из реестра квалифицированных подрядных организаций и на год отстранить от участия в электронных торгах, где распределяются контракты на капремонт. Такие санкции могут последовать за ряд нарушений, в том числе предоставление недостоверных сведений об организации.
Ранее подрядчиков могли исключить из реестра только за грубые нарушения – в частности, за неоднократный отказ от исполнения контракта по выигранному тендеру, пояснила пресс-служба кабмина. Кроме того, компанию не допустят до торгов, если саморегулируемая организация по жалобам граждан приостановила ее права на выполнение отдельных видов работ.
Постановление необходимо для исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, которые были данные итогам заседания президиума Госсовета в июне 2022 г.
Программу капремонта жилья в России, финансируемую за счет взносов жильцов, запустили в 2012 г. Она рассчитана на 30 лет. За это время власти рассчитывают полностью ликвидировать фонд аварийных домов в стране. В 2018 г. Путин подписал закон, который позволил региональным властям субсидировать взносы за капремонт пенсионерам и инвалидам. В марте 2020 г. жителей Москвы на три месяца (с 1 апреля по 30 июня) освободили от соответствующих сборов в связи с пандемией и ее последствиями.