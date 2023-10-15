Недобросовестным подрядчикам запретят брать контракты на капремонт

Программу капремонта жилья в России, финансируемую за счет взносов жильцов, запустили в 2012 г. Она рассчитана на 30 лет. За это время власти рассчитывают полностью ликвидировать фонд аварийных домов в стране. В 2018 г. Путин подписал закон, который позволил региональным властям субсидировать взносы за капремонт пенсионерам и инвалидам. В марте 2020 г. жителей Москвы на три месяца (с 1 апреля по 30 июня) освободили от соответствующих сборов в связи с пандемией и ее последствиями.