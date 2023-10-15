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Экономика

Недобросовестным подрядчикам запретят брать контракты на капремонт

Ведомости

Правительство решило ограничить участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капитального ремонта в жилых домах, такие меры приняты в целях привлечения к работам только квалифицированных компаний, сообщила пресс-служба кабмина.

Теперь компанию-подрядчика, как уточнили в правительстве, могут исключить из реестра квалифицированных подрядных организаций и на год отстранить от участия в электронных торгах, где распределяются контракты на капремонт. Такие санкции могут последовать за ряд нарушений, в том числе предоставление недостоверных сведений об организации.

Ранее подрядчиков могли исключить из реестра только за грубые нарушения – в частности, за неоднократный отказ от исполнения контракта по выигранному тендеру, пояснила пресс-служба кабмина. Кроме того, компанию не допустят до торгов, если саморегулируемая организация по жалобам граждан приостановила ее права на выполнение отдельных видов работ. 

Ранее по теме: В Госдуме подготовят инициативу по реформе программы капремонта

Постановление необходимо для исполнения поручений президента РФ Владимира Путина, которые были данные  итогам заседания президиума Госсовета в июне 2022 г.

Программу капремонта жилья в России, финансируемую за счет взносов жильцов, запустили в 2012 г. Она рассчитана на 30 лет. За это время власти рассчитывают полностью ликвидировать фонд аварийных домов в стране. В 2018 г. Путин подписал закон, который позволил региональным властям субсидировать взносы за капремонт пенсионерам и инвалидам. В марте 2020 г. жителей Москвы на три месяца (с 1 апреля по 30 июня) освободили от соответствующих сборов в связи с пандемией и ее последствиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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