В сентябре выдачи льготной ипотеки достигли исторического максимума
В сентябре 2023 г. выдачи по льготным ипотечным программам достигли максимума за всю историю их существования, несмотря на повышение первоначального взноса с 15 до 20%. Об этом сообщил Банк России в бюллетене «О чем говорят тренды».
ЦБ РФ отмечает, что количество выданных кредитов на вторичное жилье возросло на 17,7% по сравнению с сентябрем 2022 г., число выданных по договорам долевого участия (ДДУ) – на 48%. Выдачи по льготной ипотеке составили 60% от общего количества ипотечных кредитов.
По наблюдениям регулятора, спрос на льготную ипотеку подогревали повышение ставок по несубсидируемым кредитам, а также опасение скорого сворачивания или значительного ужесточения условий программы. Также спрос могли стимулировать опасения роста инфляции.
«В такие моменты недвижимость рассматривается населением в качестве защитного актива от роста цен и курсовых колебаний», – отмечает Центробанк.
12 сентября на фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.