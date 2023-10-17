Газета
Экономика

В сентябре выдачи льготной ипотеки достигли исторического максимума

Ведомости

В сентябре 2023 г. выдачи по льготным ипотечным программам достигли максимума за всю историю их существования, несмотря на повышение первоначального взноса с 15 до 20%. Об этом сообщил Банк России в бюллетене «О чем говорят тренды».

ЦБ РФ отмечает, что количество выданных кредитов на вторичное жилье возросло на 17,7% по сравнению с сентябрем 2022 г., число выданных по договорам долевого участия (ДДУ) – на 48%. Выдачи по льготной ипотеке составили 60% от общего количества ипотечных кредитов.

По наблюдениям регулятора, спрос на льготную ипотеку подогревали повышение ставок по несубсидируемым кредитам, а также опасение скорого сворачивания или значительного ужесточения условий программы. Также спрос могли стимулировать опасения роста инфляции.

«В такие моменты недвижимость рассматривается населением в качестве защитного актива от роста цен и курсовых колебаний», – отмечает Центробанк.

Ранее по теме: Кабмин увеличил минимальный первый взнос по ипотеке с господдержкой до 20%

12 сентября на фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных