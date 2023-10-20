В Минсельхозе заявили об отсутствии предпосылок для скачков цен на овощи
В России нет предпосылок для скачков цен на овощи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания о текущей ситуации и прогнозах производства в овощеводстве защищенного грунта, передает пресс-служба Минсельхоза.
«Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, учитывая производственные показатели, обоснованных предпосылок для скачков цен нет, и призвал представителей бизнеса принять меры, которые оперативно отразятся на стоимости овощей», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании также приняли участие руководители ведущих компаний отрасли, представители Минпромторга и ФАС. Патрушев заявил, что в последние годы овощеводство, в особенности тепличное, показывает рост. По данным Минсельхоза, в 2022 г. производство овощей составило 7,2 млн т, а в защищенном грунте превысило 1,6 млн т.
В этом году ведомство также ожидает прирост, в том числе в зимних теплицах – еще на 1-2%.
По данным Росстата, с начала года цены выросли на 5,07%. Недельная инфляция в России с 10 по 16 октября составила 0,15%. В частности, на плодоовощную продукцию в среднем цены выросли на 0,4%. Наибольший рост показали цены на помидоры (5,5%), бананы (1,3%) и репчатый лук (0,9%). Стоимость ряда овощей, напротив, снизилась, в том числе моркови и яблок (1,8%), белокочанной капусты (1,5%), картофеля (1,3%) и свеклы (0,8%).