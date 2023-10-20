В Минсельхозе заявили об отсутствии предпосылок для скачков цен на овощи

По данным Росстата, с начала года цены выросли на 5,07%. Недельная инфляция в России с 10 по 16 октября составила 0,15%. В частности, на плодоовощную продукцию в среднем цены выросли на 0,4%. Наибольший рост показали цены на помидоры (5,5%), бананы (1,3%) и репчатый лук (0,9%). Стоимость ряда овощей, напротив, снизилась, в том числе моркови и яблок (1,8%), белокочанной капусты (1,5%), картофеля (1,3%) и свеклы (0,8%).