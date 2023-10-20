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Экономика

В Минсельхозе заявили об отсутствии предпосылок для скачков цен на овощи

Ведомости

В России нет предпосылок для скачков цен на овощи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания о текущей ситуации и прогнозах производства в овощеводстве защищенного грунта, передает пресс-служба Минсельхоза.

«Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, учитывая производственные показатели, обоснованных предпосылок для скачков цен нет, и призвал представителей бизнеса принять меры, которые оперативно отразятся на стоимости овощей», – говорится в сообщении. 

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Отмечается, что в совещании также приняли участие руководители ведущих компаний отрасли, представители Минпромторга и ФАС. Патрушев заявил, что в последние годы овощеводство, в особенности тепличное, показывает рост. По данным Минсельхоза, в 2022 г. производство овощей составило 7,2 млн т, а в защищенном грунте превысило 1,6 млн т.

В этом году ведомство также ожидает прирост, в том числе в зимних теплицах – еще на 1-2%.

По данным Росстата, с начала года цены выросли на 5,07%. Недельная инфляция в России с 10 по 16 октября составила 0,15%. В частности, на плодоовощную продукцию в среднем цены выросли на 0,4%. Наибольший рост показали цены на помидоры (5,5%), бананы (1,3%) и репчатый лук (0,9%). Стоимость ряда овощей, напротив, снизилась, в том числе моркови и яблок (1,8%), белокочанной капусты (1,5%), картофеля (1,3%) и свеклы (0,8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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