Недельная инфляция в России с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15%

Цены на сливочное масло выросли на 0,5%, а на баранину, рыбу мороженую, сыры, пшено и черный чай – на 0,4%. Также отмечается рост цен на 0,3% на говядину, маргарин, пшеничную муку и хлеб и булочные изделия, на обеды в столовых и кафе. Чуть меньший рост – 0,2% – продемонстрировали цены на вареные колбасу, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, ржаной хлеб, печенье и поваренную соль. На 0,1% выросли цены на сосиски и сардельки, мясные консервы и фруктовые консервы для детского питания, а также стерилизованное молоко и сметану, гречневую крупу, макароны и водку.