Зампред ЦБ допустил ужесточение денежно-кредитной политики в 2024 году
Банк России допускает ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году для возвращения инфляции к цели, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
«Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г., по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Годовая инфляция в РФ по состоянию на 2 октября составила 5,9%, а инфляционные риски сейчас превалируют, добавил Заботкин.
15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 15 сентября регулятор повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. ЦБ будет удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение «достаточно продолжительного времени», сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее Росстат сообщал, что инфляция в России с 26 сентября по 2 октября составила 0,21%, с начала октября – 0,06%. С начала 2023 г. цены выросли на 4,54%.
На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.