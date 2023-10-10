Зампред ЦБ допустил ужесточение денежно-кредитной политики в 2024 году

«Для возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 г., по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость ДКП в течение следующего года, и мы не исключаем, что может потребоваться и дополнительная жесткость помимо уже принятых решений», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).