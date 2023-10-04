Инфляция в России с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21%
Инфляция в России с 26 сентября по 2 октября составила 0,21%, с начала октября – 0,06%. С начала 2023 г. цены выросли на 4,54%, следует из данных Росстата.
На неделе, предшествующей отчетному периоду, инфляция составила 0,28%.
Согласно данным Росстата, на прошлой неделе наибольший рост цен среди базовых продуктов пришелся на куриные яйца – на 3,2%. Выросли цены на куриное мясо – на 1%, на баранину, сосиски, сардельки – на 0,5%, на масло подсолнечное и маргарин – на 0,6%. Помимо этого на 0,4% увеличилась стоимость хлеба и хлебобулочных изделий, макарон, на 0,3% – говядины, творога, сухих смесей для питания, ряда круп, сухих смесей для детского питания, муки пшеничной и ржаного хлеба. На 0,2% выросли цены на мясные консервы и фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также колбасы, масло сливочное, молоко пастеризованное, сыры. Такую же динамику продемонстрировали цены на обеды в столовых, кафе и закусочных. За отчетный период цены на молоко стерилизованное, сахар и соль выросли на 0,1%.
Что касается плодовоовощной продукции, то в среднем в этом сегменте рост цен составил 0,2%, тогда как цена на помидоры увеличилась на 7,9%, на бананы – на 2,3%. Снижение цен произошло на огурцы (3,6%), картофель (2,3%), морковь (1,9%), яблоки (1,5%), капусту белокочанную (1,4%), лук репчатый (0,6%), свеклу (0,1%).
Росстат на неделе с 26 сентября по 2 октября зафиксировал снижение цен на топливо. В частности, цена на автомобильный бензин снизилась на 0,4%, а на дизельное топливо – на 0,1%.
Из данных следует, что продолжилось подорожание гигиенических прокладок (0,7%), туалетной бумаги (0,5%), подгузников и мыла (0,4%), пеленок для новорожденных (0,3%), а также стиральных порошков и зубных паст (0,2% и 0,1% соответственно). Цены на зубные щетки, как и неделей ранее, снизились на 0,2%.
Вместе с этим цены на шампуни выросли на 0,7%, на женские колготки – на 0,6%, доски – на 0,5%, майки, мужские футболки и спортивные костюмы для детей – на 0,4%, мужские носки и кроссовки для взрослых и детей – на 0,3%, детские джинсы – на 0,2%. За отчетный период Росстат зафиксировал рост цен на 0,1% на российские и иностранные легковые автомобили, а также на смартфоны, сигареты с фильтром и древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты. При этом снизились цены на электропылесосы и телевизоры на 0,8% и 0,2% соответственно.
Несколько недель подряд Росстат отмечает рост цен на поливитамины, эргоферон и другие медикаменты. В частности, за неделю на 1,6% выросли цены на поливитамины, на 1,4% – на эргоферон, на 0,6% – на аллохол, на 0,5% – на анальгин, на 0,3% – на комбинированные анальгетики, нимесулид и ренгалин и на 0,2% на корвалол. Снижение цен произошло на левомеколь – на 0,1%.
Стоимость авиаперелета экономклассом снизилась на 3,5% против роста на 1,6% ранее. Выросла стоимость проживания в гостиницах 3* и 4*-5* – на 0,4% и 0,1% соответственно. В гостиницах ниже классом и в пансионатах цены упали – на 0,2-0,7%.
На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.