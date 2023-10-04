Инфляция в России с 26 сентября по 2 октября замедлилась до 0,21%

Согласно данным Росстата, на прошлой неделе наибольший рост цен среди базовых продуктов пришелся на куриные яйца – на 3,2%. Выросли цены на куриное мясо – на 1%, на баранину, сосиски, сардельки – на 0,5%, на масло подсолнечное и маргарин – на 0,6%. Помимо этого на 0,4% увеличилась стоимость хлеба и хлебобулочных изделий, макарон, на 0,3% – говядины, творога, сухих смесей для питания, ряда круп, сухих смесей для детского питания, муки пшеничной и ржаного хлеба. На 0,2% выросли цены на мясные консервы и фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также колбасы, масло сливочное, молоко пастеризованное, сыры. Такую же динамику продемонстрировали цены на обеды в столовых, кафе и закусочных. За отчетный период цены на молоко стерилизованное, сахар и соль выросли на 0,1%.